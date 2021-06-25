Son dakika! Pakistan'da teröristlerle çatışmada 5 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu