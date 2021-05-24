Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre biri polis 5 kişi yaralandı.
Belucistan Hükümet Sözcüsü Liyakat Şahvani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Ketta'da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini söyledi.
Şahvani, bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre, biri polis 5 kişinin yaralandığını aktarırken, söz konusu saldırıyı şiddetle kınadı.
Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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