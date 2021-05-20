Son dakika: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "Filistin meselesine Türkiye ile liderlik ediyoruz" - Son Dakika

Son dakika: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "Filistin meselesine Türkiye ile liderlik ediyoruz"

20.05.2021 14:28
Son dakika: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi:

Son dakika haberlerine göre Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Türkiye ve Pakistan olarak Filistin ile önemli bağlarımız var. Filistin meselesine birlikte liderlik ediyoruz.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Türkiye ve Pakistan olarak Filistin ile önemli bağlarımız var. Filistin meselesine birlikte liderlik ediyoruz. Her zaman temas halindeyiz. Her zaman Filistinlilerin yanında olacağız" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Birleşmiş Milletler'in (BM) şimdiye kadar Filistin meselesinde barış ve güvenliği sağlayamadığını ifade ederek, "BM sorumluluklarını yerine getirmedi. Bu nedenle biz de İslam İşbirliği Teşkilatı( İİT) üyeleri olarak BM'yi acil toplantıya çağardık" dedi.

"Türkiye ve Pakistan yıllardır, İsrail ve Filistin meselesinde iki devletli çözümü savundu" diyen Kureyşi, "Filistinliler çok kötü şartlar altında yaşıyor. Uzun zamandır ne kadar çok acı çektiklerini biliyoruz. Her zaman Filistinlilerin acısını hissettik. Filistinliler çalışkan, eğitimli ve iyi insanlar ve harika bir medeniyet tarihleri var. Türkiye ve Pakistan olarak Filistinlilerle önemli bağlarımız bulunuyor. Filistin meselesine birlikte liderlik ediyoruz. Her zaman temas halindeyiz. ve her zaman Filistinlilerin yanında olacağız" diye konuştu.

"Keşmir neyse Filistin de o"

Bakan Kureyşi, Filistin'deki durumun Keşmir'de yaşananlara benzediğini belirterek şunları kaydetti:

"İsrail işgali altındaki Filistin ve Hindistan işgali altındaki Keşmir'deki duruma bakılırsa çok fazla benzerlikler var. Filistinliler özgürlüğü için savaşıyor, Keşmirliler de öyle. Filistinliler de Keşmirliler gibi işgal altında yaşıyor. Filistinliler kendilerini İsrail'in demografik yapıyı değiştirmesinden korumaya çalışıyor. Keşmirliler de öyle. Filistinlilerin temel hakları da, Keşmirlilerinki gibi ellerinden alınmaya çalışılıyor. Türkiye ve Pakistan olarak hem Filistinlileri hem de Keşmirlileri desteklemeye devam edeceğiz İİT'nin toplanmasında ve BM'nin acil toplanması konusunda Türkiye ile rol oynadık. Tabii ki daha fazlası yapılmalı. Diğer kardeş ve dost ülkelerden daha fazla beklentimiz var. İsrail'i durdurmanın en önemli yolu küresel anlamda bir kamuoyu oluşturmak. İİT Dışişleri Bakanları toplantısında da bunu ele aldık. Burada da Bakan Çavuşoğlu ile Pakistan ve Türkiye neler yapabilir onu görüştük. Sosyal medya ve kamu diplomasisinin önemine değindik. Dünyaya Filistin ve İsrail arasında gerçeklerin aslında ne olduğunu göstermeliyiz." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Pakistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: 'Filistin meselesine Türkiye ile liderlik ediyoruz' - Son Dakika


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