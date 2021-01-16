Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 432 yeni vakayla toplam vaka sayısı 516 bin 770'e yükseldi.

Son 24 saatte 45 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 908'e ve iyileşenlerin sayısı 472 bin 99'a çıktı.

Öte yandan hükümet, ilkokul ve ortaokullar için 1 Şubat, liseler için 18 Ocak'ta yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 224 vakayla, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.?

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 896 bin 642'ye çıkarken, yaşamını yitirenlerin sayısı 283 artarak 25 bin 767'ye, iyileşenlerin sayısı 8 bin 662 artarak 727 bin 358'e yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 4 bin 29 artarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı ve toplam vaka sayısı 155 bin 95'e çıktı.

Bugün 2 bin 148 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen kişi sayısı 117 bin 375 oldu.

Son 24 saatte 8 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirirken toplam ölü sayısı 594'e ulaştı.

Öte yandan, Kelantan eyaletinde 26 Ocak'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı bugün başladı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 14 artarak 325 bin 497'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 56 artışla 4 bin 489'a yükseldi.

Son bir günde 73 bin 753 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 965 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.