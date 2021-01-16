Son Dakika | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

16.01.2021 19:03
Son Dakika | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haber: Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 432 yeni vakayla toplam vaka sayısı 516 bin 770'e yükseldi.

Son 24 saatte 45 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 908'e ve iyileşenlerin sayısı 472 bin 99'a çıktı.

Öte yandan hükümet, ilkokul ve ortaokullar için 1 Şubat, liseler için 18 Ocak'ta yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 224 vakayla, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.?

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 896 bin 642'ye çıkarken, yaşamını yitirenlerin sayısı 283 artarak 25 bin 767'ye, iyileşenlerin sayısı 8 bin 662 artarak 727 bin 358'e yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 4 bin 29 artarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı ve toplam vaka sayısı 155 bin 95'e çıktı.

Bugün 2 bin 148 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen kişi sayısı 117 bin 375 oldu.

Son 24 saatte 8 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirirken toplam ölü sayısı 594'e ulaştı.

Öte yandan, Kelantan eyaletinde 26 Ocak'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı bugün başladı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 14 artarak 325 bin 497'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 56 artışla 4 bin 489'a yükseldi.

Son bir günde 73 bin 753 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 965 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Korona aşısı aldığımız Sinovac'ın sitesine Türkiye'den erişilemiyor Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı Pompeo yeni istihbarat raporunu açıkladı, Vuhan'daki laboratuvarı işaret etti: Hayati bilgiler saklanıyor Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 7550 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 7550 yeni vaka tespit edildi         
19:37
Son Dakika: Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı Fenerbahçe paylaşımıyla transfer sinyali verdi Son Dakika: Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı Fenerbahçe paylaşımıyla transfer sinyali verdi         
19:33
Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
19:12
Ankara'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Ankara'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu         
18:51
Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak         
17:55
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti         
15:37
İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi         
14:15
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 20:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei