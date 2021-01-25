Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

25.01.2021 16:49
Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1629 yeni vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 534 bin 41'e yükseldi. Son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 318'e ve iyileşenlerin sayısı 488 bin 903'e çıktı.

Dün, Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), Rusya'dan Sputnik-V şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermişti. Pakistan'da daha önce Oxford-AstraZeneca ile Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılara da acil kullanım onayı çıkarılmıştı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 678 ile en yüksek sayıda vaka iyileşmesi görülürken iyileşenlerin sayısı 809 bin 488'e çıktı. Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 297 artarak 28 bin 132'ye, Kovid-19 vaka sayısı ise 9 bin 994 artarak 999 bin 256'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 48 artarak 186 bin 849'a yükseldi. Bugün 3 bin 638 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı 145 bin 84, aktif vaka sayısı ise 41 bin 76 oldu.

Son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölü sayısı 689'a çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 764 artarak 369 bin 197'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 74 artışla 5 bin 207'ye yükseldi. Son bir günde 20 bin 41 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 884 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1017 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da aynı anda diş çıkaran iki çocuk, uğursuzluk nedeniyle dişi köpeklerle evlendirildi Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı         
16:33
Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti         
16:22
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi         
16:06
Büyük Menderes'te kirlilik 4'üncü seviyeye ulaştı, nehrin rengi siyaha döndü Büyük Menderes'te kirlilik 4'üncü seviyeye ulaştı, nehrin rengi siyaha döndü         
16:04
Çocuğun kanalizasyona attığı fişek, ortalığı savaş alanına çevirdi Çocuğun kanalizasyona attığı fişek, ortalığı savaş alanına çevirdi         
15:50
Melih Gökçek GSS primleri üzerinden Yavaş'ı hedef alıp bazı AK Partililere tepki gösterdi Melih Gökçek GSS primleri üzerinden Yavaş'ı hedef alıp bazı AK Partililere tepki gösterdi         
15:36
Ünlü fotoğrafçının karısı, otizmli oğlunu Mesih olduğundan dolayı öldürdüğünü itiraf etti Ünlü fotoğrafçının karısı, otizmli oğlunu Mesih olduğundan dolayı öldürdüğünü itiraf etti         
15:12
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 17:04:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei