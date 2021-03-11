Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 258 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 597 bin 497'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 53 artışla 13 bin 377'ye, iyileşenlerin sayısı 566 bin 493'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 144 artışla 1 milyon 403 bin 722'ye ulaştı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 177 artarak 38 bin 49'a, iyileşenlerin sayısı 8 bin 170 artışla 1 milyon 224 bin 603'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 319 bin 364'e yükseldi.

Bugün 2 bin 104 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 300 bin 620'ye çıktı, aktif vakalar ise 17 bin 544'e düştü.

Son 24 saatte 9 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1200'e ulaştı.

Öte yandan, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı kapsamında şimdiye kadar 195 bin 923 kişinin aşılandığı açıklandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1319 artarak 445 bin 48'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 45 artışla 8 bin 477'ye yükseldi.

Son bir günde 61 bin 626 kişiye virüs testi yapılırken 1121 kişi taburcu edildi. Ülkede 354 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.