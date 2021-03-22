Son dakika: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

22.03.2021 17:19
Son dakika: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 669 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 630 bin 471'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 20 artışla 13 bin 863'e, iyileşenlerin sayısı 583 bin 538'e çıktı.

Ülkede en son geçen sene temmuz ayında kayda geçen yüksek vakaların tekrar görülmesi, Kovid-19 vakalarındaki üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, ülkenin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddiaları yalanladı.

Umar, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulamasının bir çözüm olmadığını belirtti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi de (CAA) 23 Mart-5 Nisan arasında Botswana, Brezilya, Kolombiya, Komor Adaları, Gana, Kenya, Mozambik, Peru, Ruanda, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan Pakistan'a gelecek uçuşların yasaklandığını açıkladı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 744 artışla 1 milyon 465 bin 928'e çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 161 artarak 39 bin 711'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 177 artarak 1 milyon 297 bin 967'ye ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1116 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 334 bin 156'ya yükseldi.

1495 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 318 bin 784'e çıktı.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da can kaybı 1238'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 822 artarak 458 bin 398'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 33 artışla 8 bin 883'e yükseldi.

Son bir günde 19 bin 307 kişiye virüs testi yapılırken, 1125 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 324 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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