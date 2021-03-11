Son dakika... Pakistan: Hindistan, Afganistan'da barış için yapıcı bir partner olmadı - Son Dakika

Son dakika... Pakistan: Hindistan, Afganistan'da barış için yapıcı bir partner olmadı

11.03.2021 23:01
Son dakika... Pakistan: Hindistan, Afganistan'da barış için yapıcı bir partner olmadı, System.String[]

Son dakika haberine göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Hindistan'ın Afganistan barış sürecine katılmasına ilişkin, "Pakistan, Afganistan'da çatışmayı çözmek için bölgesel yaklaşımları destekliyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Hindistan'ın Afganistan barış sürecine katılmasına ilişkin, "Pakistan, Afganistan'da çatışmayı çözmek için bölgesel yaklaşımları destekliyor. Bununla birlikte huzur bozucuların rollerinin farkında olmamız gerekiyor. Maalesef Hindistan, Afganistan'da barış için yapıcı bir partner olmadı." dedi.

Çavdri, başkent İslamabad'da haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında Afganistan'daki barış sürecinin desteklenmesiyle ilgili önerdiği toplantıya dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Afganistan'da barışa yönelik çabalarından memnuniyet duyduklarını belirten Çavdri, "Hindistan'ın Afganistan barış sürecine dahil edilmesine gelince, Pakistan Afganistan'da çatışmayı çözmek için bölgesel yaklaşımları destekliyor. Bununla birlikte huzur bozucuların rollerinin farkında olmamız gerekiyor. Maalesef Hindistan, Afganistan'da barış için yapıcı bir partner olmadı." ifadelerini kullandı.

Çavdri, İslamabad yönetiminin söz konusu toplantıyla ilgili şu ana kadar resmi bir davet almadığını belirterek, "Afganistan'ın içinde ve dışında bölgeye barışın gelmesini görmek istemeyen huzur bozucuların zararlı rollerine karşı korunmak önemli." diye konuştu.

Ülkesinin Afganistan'daki barış sürecine desteğini yineleyen Çavdri, Afganistan'da tarafların müzakerelere devam etmesinin ve Afganların liderliğinde barış sürecinin takip edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Blinken, Gani'ye mektup göndermişti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Mart'ta, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'a barış görüşmeleri için önerilerini sunduğu bir mektup göndermişti.

Mektupta, ABD'nin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan tamamen çekilmeyi planladığı anımsatılarak, çekilmenin ardından Afgan ordusuna mali desteğin devam edeceği ancak ülkenin güvenliğinden endişe edildiği ve Taliban'ın bunu fırsat bilerek toprak kazanma arzusuna kapılabileceği kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletlerden (BM), Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan ve ABD'nin dışişleri bakanlarını ve temsilcilerini, Afganistan'da barışı desteklemeye yönelik görüşmeleri gerçekleştirmeleri için bir araya getirmesinin isteneceği bildirilen mektupta, bu ülkelerin, istikrarlı bir Afganistan konusunda kalıcı ortak çıkarları paylaştığına ve başarılı olmak için birlikte çalışmaları gerektiğine vurgu yapılmıştı.

Blinken, mektubunda, " Türkiye'den gelecek haftalarda, barış anlaşmasının sonuçlandırılması için ev sahipliği yapmasını isteyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. ABD'nin 2011, 2012 ve 2013'teki girişimleri sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakerelerin başlaması yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri de görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Pakistan: Hindistan, Afganistan'da barış için yapıcı bir partner olmadı - Son Dakika


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