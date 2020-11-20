Son dakika: Pakistan, Hindistan'ın 4 Keşmirliyi öldürmesini kınadı - Son Dakika

Son dakika: Pakistan, Hindistan'ın 4 Keşmirliyi öldürmesini kınadı

20.11.2020 19:29
Son dakika: Pakistan, Hindistan'ın 4 Keşmirliyi öldürmesini kınadı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Pakistan, Hindistan güvenlik güçlerinin Cammu Keşmir'de 4 Keşmirliyi öldürmesini kınadı.

Pakistan, Hindistan güvenlik güçlerinin Cammu Keşmir'de 4 Keşmirliyi öldürmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan, Cammu şehri dışındaki otoyolda 4 masum Keşmirlinin yasa dışı şekilde öldürülmesini şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hint güçleri tarafından dün öldürülen 4 Keşmirlinin yanı sıra, geçen yıl da aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 300'den fazla kişinin yasa dışı şekilde öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Hint güvenlik güçlerinin "yargısız infazlarına" yönelik bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuldu.

Hint kuvvetleri, Cammu yakınında direnişçilerin bir otoyolda araç içinden kontrol noktasına ateş açması sonucu çıkan çatışmada 4 direnişçinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise güvenlik güçlerine "cesaret ve profesyonellikleri" için övgüde bulunurken, "Ceyş-i Muhammed örgütünden 4 teröristin etkisiz hale getirilmesi büyük hasara ve yıkıma yol açma çabalarının bir kez daha engellendiğini gösteriyor. Güvenlik güçlerimiz bir kez daha son derece cesaret ve profesyonellik sergiledi." ifadesini kullanmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan, geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Bağımsızlık yanlısı militan gruplar bölgede 1989'dan bu yana Hint yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor. Hindistan, çoğunluğu Müslüman Keşmir halkının meşru mücadele olarak gördüğü bu hareketleri "Pakistan destekli terörizm" olarak görürken, İslamabad yönetimi suçlamaya karşı çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Hindistan, Müslüman, Pakistan, Masum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Pakistan, Hindistan'ın 4 Keşmirliyi öldürmesini kınadı - Son Dakika


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