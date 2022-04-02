Son dakika... Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva'dan, Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması - Son Dakika
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Son dakika... Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva'dan, Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

02.04.2022 19:03
Son dakika... Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva'dan, Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın derhal durdurulması gerektiğini ve bunun büyük bir trajedi olduğunu belirtti.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın derhal durdurulması gerektiğini ve bunun büyük bir trajedi olduğunu belirtti.

Bacva, İslamabad Güvenlik Diyaloğu Konferansı'ndaki konuşmasında, çatışma sebebiyle Pakistan'ın ciddi endişeli olduğuna işaret etti.

Rusya'nın meşru güvenlik endişelerine rağmen küçük bir ülkeye karşı saldırganlığının görmezden gelinemeyeceğini belirten Bacva, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın derhal durdurulması gerektiğini ve bunun büyük bir trajedi olduğunu dile getirdi.

Bacva, tüm taraflara çatışmanın kalıcı bir çözümünün bulunması konusunda diyalog çağrısı yaptı.

Rusya'nın başlattığı savaşı talihsizlik olarak nitelendiren Bacva, binlerce insanın öldüğünü, milyonlarca kişinin mülteci olduğunu ve Ukrayna'nın yarısının yıkıldığını vurguladı.

Bacva, ABD ile iyi ilişkiler istediklerini ancak bunun diğer ülkelerle ikili ilişkilerin riske atma uğruna olmaması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Han'dan ABD'ye suçlama

Bacva'nın açıklamaları, Başbakan İmran Han'ın Rusya ziyareti sonrası ABD tarafından görevden düşürülmeye çalışıldığını ifade etmesinin ardından geldi.

Kendisine karşı yarın gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesi açıklamada bulunan Han, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." diye konuşmuştu.

Han, Pakistan'ın ABD'deki Büyükelçisi'ne "Başbakan Han'ın kendi iradesiyle Rusya'yı ziyaret ettiğinin" söylendiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Büyükelçimiz onlara Rusya ziyareti kararının danışılarak alındığını söyledi fakat onlar bunu reddederek ziyaretin Başbakan Han'ın kendi kararı olduğunu belirtti. Büyükelçimize, 'İmran Han, görevde olduğu sürece ilişkilerimiz iyi olamaz.' denildi."

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Pakistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva'dan, Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması - Son Dakika


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