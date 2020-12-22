Son dakika: Pakistan: Keşmir'de Hindistan'ın saldırısı sonucu 1 sivil öldü - Son Dakika

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'ın "sebepsiz yere" ve "kasten" ateş açması sonucu 50 yaşında bir sivilin öldüğünü, aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivilin yaralandığını bildirdi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan birliklerinin Hotspring ve Jandrot bölgesinde ateşkes ihlalinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Hint birliklerinin sebepsiz yere ve kasten ateş açması sonucu 50 yaşında bir sivilin öldüğü, aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Pakistan, 18 Aralık'ta, Keşmir Kontrol Hattı'nda görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) askeri gözlemcilerine Hint askerlerince ateş açıldığını, saldırıda yaralanan olmadığını öne sürmüştü.

Hindistan ise Pakistan'ın iddialarını reddetmişti.

İki ülke arasında söz konusu sınır bölgesinde sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003'te varılan Ateşkes Anlaşması'nın Keşmir'de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????