Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Şibli Faraz, Peşaver'e doğru seyahat halindeyken aracına düzenlenen silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Kohat'tan Peşaver'e seyahat eden Faraz'ın aracı, güzergahındaki Dera Adem Kheil bölgesinde, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Bakan Faraz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 40-50 kişilik siyah bayraklı bir grubun önlerini kestiğini, bayraklarda ne yazdığını göremediğini belirtti.

Faraz, silahlı saldırıdan şans eseri kurtulduğunu, ancak şoförünün yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.