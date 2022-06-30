Son dakika haber: Pamuk tarlasında uyuşturucu operasyonu

Pamuk tarlasında uyuşturucu operasyonu
Tarlada ekili vaziyette 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk tarlasında ekili vaziyette 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki Höyükyanı Mahallesinde bulunan pamuk tarlasında uyuşturucu bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, pamuk fideleri arasına ekilmiş 150 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Uyuşturucu bitkisi ektiği öne sürülen tarla sahibi M.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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