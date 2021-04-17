Son dakika: Pandemi nedeniyle internet alışverişlerinde patlama yaşanıyor - Son Dakika

Son dakika: Pandemi nedeniyle internet alışverişlerinde patlama yaşanıyor

17.04.2021 11:41
Son dakika: Pandemi nedeniyle internet alışverişlerinde patlama yaşanıyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Pandemi her konuda olduğu gibi alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi ve internetten satışları arttırdı.

Pandemi her konuda olduğu gibi alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi ve internetten satışları arttırdı. Üreticiler ürün yetiştirmekte zorlanırken bu durum sektörde yüzlerin gülmesine neden oldu.

Koron virüs hayatımızda her alanda değişikliğe neden oldu. Önceden çarşı pazar gezilerek görerek yapılan alışverişler simdi ise yerini internet alışverişlerine bıraktı. İnsanlar evde daha fazla vakit geçirdikçe ve ev içi ihtiyaçları artmaya başlayınca ve alışveriş için dışarı çıkmak yerine İnterneti tercih edince talep patlaması yaşandı. Hem üreticiler hem de bu yolla satış yapan satıcıların da yüzü bir hayli gülüyor. Normal şartlara göre satışlar da yüzde 300'e varan artışlar yasanınca üreticiler ürün yetiştirmekte ilk başta zorlansalarda bunu daha fazla eleman ve daha fazla üretimle aşmaya çalışıyor.

İnternet üzerinden satış yapan firmalara ev gereçleri ürünleri temin eden sektörün öncü firmalarından Maksipazar İthalat Ltd. Şti Ceo'su Emre Şentürk satışlarının geçtiğimiz seneye oranla yüzde 300 arttığını belirterek, "Biz geçen seneye oranla yüzde 300 daha fazla ciro ve adet yapmaya başladık. Özellikle yeni firmaların piyasaya girmesiyle birlikte ve pandemi de işsiz kalan vatandaşların internetten satışa yöneldiği bir döneme denk geldik. Tedarikçi konumunda olarak şu an internet satıcılarına çok yüklü siparişler tedarik etmekteyiz. Normalde bir firma 10 koli mal alıyorsa artık 30 koli mal almaya başladı. Fiyatlar ilk baslarda çok yüksekti buna bağlı olarak kar oranları da yüksekti ancak rekabet arttıkça fiyatlar düştü. Şu anda neredeyse maliyetine satış yapan firmalar mevcut. Vatandaşlar kampanya dönemlerini takip etmeli. Bu dönemler de bilindik firmalar da çok cüzi rakamlara satışlar yapılıyor. Neredeyse maliyet fiyatlarına satış yapıyorlar" dedi.

İnsanlar evde kaldıkça satışlar arttı

İnsanların evde kaldığı zaman arttıkça satışların da bu oranda arttığını belirten Şentürk, "İnternetten alışveriş hem son tüketiciyi hem de bizim imalatçıları hem de ara satıcılara ekmek vermiş oluyor. Pandemi dijital satışı arttırdı. Dikkat çeken dönem vardı eskiden biz ramazan dönemlerinde çok satış yapardık buradan da çıkan sonuç demek ki insanlar evde oturduklarında internetten alışveriş artıyor. İnsanlar bu dönemlerde daha çok ihtiyaçlarına yöneldi buna can sıkıntısı da eklenince satışlar arttı" dedi. - İSTANBUL

Son dakika: Pandemi nedeniyle internet alışverişlerinde patlama yaşanıyor

İnternet, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Pandemi nedeniyle internet alışverişlerinde patlama yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Yerli aşımız bu klinikte üretiliyor! Bulunduğu odaya sadece tek bir kişi girebiliyor Yerli aşımız bu klinikte üretiliyor! Bulunduğu odaya sadece tek bir kişi girebiliyor Şarkıcı Edis'e, eski menajerlik şirketinin kendisine açtığı alacak davasını kaybetti! 1 milyon TL'den fazla tazminat ödeyecek Şarkıcı Edis'e, eski menajerlik şirketinin kendisine açtığı alacak davasını kaybetti! 1 milyon TL'den fazla tazminat ödeyecek Öldüresiye dövdüğü karısına yıllar önce aşk kitabı yazdığı ortaya çıktı Öldüresiye dövdüğü karısına yıllar önce aşk kitabı yazdığı ortaya çıktı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü Belgrad Ormanı'nda define avcılarının açtığı devasa çukur görenleri hayrete düşürdü         
11:54
Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
11:28
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti         
10:34
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
Nafaka mağduru Kastamonulu Mustafa'nın çağrısı yankı buldu! Bir kişi daha mücadelesi için yollara düştü Nafaka mağduru Kastamonulu Mustafa'nın çağrısı yankı buldu! Bir kişi daha mücadelesi için yollara düştü         
10:04
KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu KDK, işinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesi için aracı oldu         
09:59
Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor! Verimin artırılması için bahçeler yenilenecek Çay tarımında 83 yıl sonra değişim başlıyor! Verimin artırılması için bahçeler yenilenecek         
09:36
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi         
01:11
Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu         
00:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı         
21:40
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi         
18:35
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 12:33:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Pandemi nedeniyle internet alışverişlerinde patlama yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei