Son dakika! Pandemi önlemleri ile yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Son dakika! Pandemi önlemleri ile yüz yüze eğitim başladı

13.10.2020 10:23
Son dakika! Pandemi önlemleri ile yüz yüze eğitim başladı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3 ve 4. sınıflar yüz yüze eğitime başladı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3 ve 4. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Kampüslerimizde yüz yüze ders planlamaları, pandemi önlemleri gözetilerek günlük 6 saat ve gruplar halinde olacak şekilde yapılmıştır." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan son karar doğrultusunda, İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3 ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Pandemi önlemlerini okullarında hassasiyetle uyguladıklarını ifade eden Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Uzun bir aradan sonra öğrencilerimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimizin birbiriyle temasını minimum seviyede tutmak için derse giriş çıkış ve teneffüs saatlerini, gruplar arasına 10 dakika zaman farkları koyarak birbirleriyle çakışmayacak şekilde planladık. Velilerimizin içi rahat olsun, pandemi önlemleri okullarımızda tam anlamıyla uygulanıyor." dedi.

"REHBERLİK BÖLÜMÜ KONTROL ALTINDA TUTACAK"

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Türkiye genelindeki tüm kampüslerimizde, gerekli hijyen koşullarını sağlayarak "Okulum Temiz" belgesi aldık. Okullarımız düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Öğrencilerimizin görebileceği alanlara temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlatan uyarı panoları astık. Okul girişlerinde termal kamerayla ateş ölçümleri yapılıyor. Bir sınıfta yüz yüze eğitime katılacak öğrenci sayısı 15 kişiyi aşıyorsa okul müdürü inisiyatifinde sınıf iki ayrı gruba bölünerek dersler yapılacak. Öğrencilerimizin sağlığı için alınan tüm önlemler, rehberlik bölümümüz ve okul müdürlerimizin kontrolünde olacak." dedi.

"UZAKTAN EĞİTİM KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Okula gelmeyen öğrenciler için sınıflardan canlı derslere devam edileceğini ifade eden Genel Müdür Ali Rıza Lüle, "Uzaktan eğitim faaliyetlerimizi veli, öğrenci ve okul iş birliğiyle kesintisiz sürdürüyoruz. Küçük yaş gruplarında uzaktan eğitimde dersi başlatma ve derse katılım konusunda velilerimizin desteği büyük önem taşıyor. Ağustos ayında başlayan Doğa'm Evimde uzaktan eğitim programımızda bugüne kadar 401.764 adet canlı derste 12 milyon dakika ders işlenmiştir. 5.800 ödev verilmiş, 1 milyon 833 bin adet test çözülmüş, 23 milyon 831 bin soru cevaplanmış, 470 bin 808 adet çevrim dışı konu anlatım içeriği izlenmiş olup velilerimiz 6 milyon 402 bin dakika e-doğa sistemimizi kullanmıştır. 4. sınıftan itibaren tüm kademelerde online deneme sınavlarımızı uyguluyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Son dakika! Pandemi önlemleri ile yüz yüze eğitim başladı
Son dakika! Pandemi önlemleri ile yüz yüze eğitim başladı
Son dakika! Pandemi önlemleri ile yüz yüze eğitim başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi, milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Pandemi önlemleri ile yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

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