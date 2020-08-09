Son dakika... Pandemi sürecinde evde sıkılan liseli genç, su motorundan 'buggy' araba yaptı - Son Dakika

Son dakika... Pandemi sürecinde evde sıkılan liseli genç, su motorundan 'buggy' araba yaptı

Son dakika haberi... Pandemi sürecinde evde sıkılan liseli genç, su motorundan 'buggy' araba yaptı Liseli genç, pandemi döneminde evde sıkılınca 2 bin 500 lira maliyetiyle hurda ve çıkma parçalar toplayıp su motorundan buggy arabası yaptı Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi, pandemi sürecinde...

Pandemi sürecinde evde sıkılan liseli genç, su motorundan 'buggy' araba yaptı

Liseli genç, pandemi döneminde evde sıkılınca 2 bin 500 lira maliyetiyle hurda ve çıkma parçalar toplayıp su motorundan buggy arabası yaptı

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi, pandemi sürecinde evde sıkılınca çıkma ve hurda parçalar kullanarak 3 ay gibi bir sürede su motorundan 'buggy' araba yaptı.

Ermenek ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Mehmet Emre Baran, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullar kapanınca boş kalan zamanını değerlendirmek istedi. Bunun için 'buggy' adı verilen araba yapmak isteyen Mehmet Emre Baran, maliyeti düşük tutmak için çıkma ve hurda malzemeler toplamaya başladı. 3 aylık bir süre de arabasını yapmayı başaran liseli genç, deneme sürüşlerini de trafiğe kapalı alanda yaparak aracını hazır hale getirdi.

Mehmet Emre Baran, lise ikinci sınıftan bu yana bir şeyler yapmak istediğini belirterek, "Kendime kolay bir şeyler arıyordum. Daha sonra kendime araç yapmak istedim. Büyük bir araçtı, maliyeti çok fazlaydı ama sonra dedim ki basit bir şeyler yapayım dedim. Bir yerlerden görüp esinlendim. Sonra ben de yapayım dedim ve yapmaya çalıştım. Sonra bu buggyi yaptık. Parçaları genelde motosiklet tamircilerinden olabildiğince çıkma almaya çalıştım. Hurdalardan yapmaya çalıştım. Olabildiğince maliyeti az tutmaya çalıştım. Bazı parçaları Ankara'dan geldi, bazıları Konya'dan geldi. Bunu yapmak için kaynak yapmayı öğrendim. Çalıştım ve oldu. Yaklaşık maliyet ise 2 bin 500 lirayı buldu. Aracın motoru halk arasında su motoru olarak biliniyor. Go-kartlarda, çapa makinelerinde, birçok yerde bu motor kullanılıyor. Tabii ki ideallerim var. Hedeflerim ve hayallerim ulaşmak için bir çabam olması gerekiyor. Bu buggy projesi de bu çabalardan bir tanesi. İlerideki hayallerim Türkiye'de bir üretici olmak bunun için böyle şeylerle uğraşıyorum" dedi.

"Ailesi olarak her zaman destek veriyoruz, başarılı olmasını istiyoruz"

Oğlunun küçük yaşlardan itibaren motorlu araçlara ilgisinin olduğunu söyleyen anne Sevim Baran ise, "Emre bebekliğinden itibaren meraklı bir çocuktu. Aynı zamanda sempatik, sevimli ama kendi arabalarıyla uğraşırken de ayrı bir zevk alıyordu. O mutluluğu dışarıya yansıyordu. Motorlara da çok ilgisi vardı. Babası ile motora binmekten çok zevk alıyordu. Çarpışan arabalara bindiğimiz zaman, geziye gittiğimizde o kadar mutlu oluyordu ki, biz annesi babası olarak utanıyorduk oradaki kişiler çocuğun ilgisine bakıp yanına alıyordu. Keyif alıyordu o arabayı sürmekten. İlkokul çağında da robotik kodlama ya merak sardı, yine okulda ve hocalarının da dikkatini çekmişti bu durum. Bu konuda kendini geliştirmişti. Arabayı da Covid süreci başlayınca, Konya'da Anadolu Lisesinde okumaktaydı. Lise son sınıf öğrencisi. Eve geldiği zaman bir müddet ders çalışınca aralarda sıkılmaya başladı. Daha önceden planladığı bir şeydi bu. 'Anne ben buggy arabası yapacağım, destek olur musun' dedi. Biz her zaman ailesi olarak destek vermişimdir ve başarılı olmasını isterim. Tamam dedim. Hani kendi imkanları ile harçlıklarıyla başta bu işe. Biz de biraz destekledik. Hatta Emre'nin akıllı telefonu yoktur onun yerine ben bu arabayı yapacağım. Bana o yönde yardımcı olur musunuz diye söyledi. Biz de seve seve dedik. O süreçte yaptı boş zamanlarında. Pandemi olunca dışarıya da çıkamadı çocuklar. Bu süreçte şimdi de bunu geliştirdi ve daha sonrasında da geliştirmesini istiyorum. İnşallah Emre makine mühendisi olmayı hedefliyor. Biz de bunu istiyoruz. Makine mühendisi olduğunda da kendi ismini verebileceği bir araba, bir motor olur üretmesini kendisi istiyor, biz de bunu destekliyoruz İnşallah bu durum olur" dedi.

Yaptığı aracı üniversite yıllarında daha kapsamlı olarak geliştireceğini söyleyen Mehmet Emre Baran, YGS'de aldığı puanın, makine mühendisliği bölümüne yettiğini belirterek, tercih sonucunu merakla beklediğini kaydetti.

Son dakika... Pandemi sürecinde evde sıkılan liseli genç, su motorundan 'buggy' araba yaptı

Ermenek, Araba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 10:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Pandemi sürecinde evde sıkılan liseli genç, su motorundan 'buggy' araba yaptı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Fedor Smolov, Fenerbahçe'yle anlaştığına yönelik çıkan haberleri yalanladı Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz         
09:41
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler         
09:26
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi         
08:25
Dilenci, Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı         
07:44
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi         
06:27
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu         
05:35
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı         
23:35
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi         
22:39
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde         
22:05
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor         
20:53
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi         
19:42
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi         
19:37
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı         
18:47
beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı         
18:09
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi         
17:57
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı         
17:54
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi         
17:14
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme         
16:45
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
16:41
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı         
15:38
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı 5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı         
14:53
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada         
14:13
Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti         
13:09
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü         
13:00
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım         
12:46
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı         
12:26
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü         
12:16
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır         
12:02
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş         
11:56
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı         
10:53
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2020 16:32:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Pandemi sürecinde evde sıkılan liseli genç, su motorundan 'buggy' araba yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei