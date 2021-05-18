Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde biri üçüncü kez olmak üzere, pandemi tedbirlerini ihlal eden iki işletmeye düzenlenen baskınlarda 30 kişiye 115 bin 635 TL ceza yazıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, korona virüse denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Cemaliye Mahallesi Abidin Efendi Sokak'taki alkollü bir mekanda müşterilerin bulunduğu ve servis yapıldığı ihbarını alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce iki kez baskın düzenlenen iş yerine üçüncü kez baskın gerçekleştirdi. Mekanda bulunan müşterilerin kimlik bilgilerini tespit eden polis, kısıtlama kurallarını ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Denetimler çerçevesinde İlçede bulunan Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak'taki bir lokantada da içeride bulunanlara alkol servisi yapıldığını belirleyen polis ekipleri, iş yerindeki müşteriler ile işletme sahibine para cezası uyguladı. Her iki iş yerindeki toplam 30 kişiye 115 bin 635 TL ceza uygulandı. - TEKİRDAĞ