Üye Girişi
PANDEMİ ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ DE ETKİLEDİ: TIP VE HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNE İLGİ ARTTI - Son Dakika

PANDEMİ ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ DE ETKİLEDİ: TIP VE HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNE İLGİ ARTTI

04.08.2021 13:15

Üniversite adayları tercih yapmaya başladı.

Üniversite adayları tercih yapmaya başladı. 'Pandemi Döneminde Gençlerin Tercih Motivasyonu' adlı bir araştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, bu yıl yapılan meslek ve üniversite tercihlerinde pandemi sürecinin çok etkili olduğunu söyledi. Akkartal, 'Özellikle tıp, hemşirelik, psikoloji, hukuk, teknoloji ile ilgili bölümler ve öğretmenlik gibi bölümlere ilgi daha da arttı' dedi.

Pandemide gençlerin tercih motivasyonlarını etkileyen unsurları yapılan 'Pandemi Döneminde Gençlerin Tercih Motivasyonu' anket çalışmasıyla araştırdıklarını ifade eden İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, araştırmanın Marmara bölgesinde üniversite tercihinde bulunacak adaylar üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Yaptıkları araştırma ile pandemi etkisinin tercihlere de yansıdığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk Akkartal, 'Bakıldığında aday öğrencilerimizin pandemiden etkilenmeleri meslek seçimi açısından büyük önem taşıyor. Bunu tespit ettik. Şöyle ki pandemi döneminde özellikle tıp, teknoloji, hukuk, psikoloji, hemşirelik, öğretmenlik gibi alanlara ilginin yoğun olduğunu, öğrencilerin bu alanlarda tercihlerini yoğunlaştırmayı düşündüklerini gördük' diye konuştu.

'AİLE VE ÇEVRENİN DE ETKİSİ BÜYÜK'

Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, 'Yine pandemi nedeniyle olsa gerek, öğrenciler, tercihlerini yaparken aile çevresinden de etkileniyorlar. Ailenin bu konuda çok büyük rolü var. Bakıldığında öğrenci açısından aile görüşü çok önemli. Branş öğretmenleri ve rehber öğretmenlerinin rolü de bu tercihin belirlenmesinde etkisi büyük. Bu yüzden ailelere büyük görev düşüyor. Pandemi etkisini de dikkate alarak öğrenci adaylarının psikolojisini dikkatli şekilde incelemeliler. Buna uygun davranmalılar' açıklamasını yaptı.

'GENÇLERİMİZİN NE KADAR İDEALİST OLDUĞUNU ANLADIK'

Pandemi sonrası tıp ve hemşirelik bölümlerine ilginin arttığını vurgulayan Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, 'Çünkü pandemide meslek tercihi yapacak olan gençlerimiz, verilen mücadelede doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının ne kadar canla başla çalıştığını ve ne kadar fedakar olduklarını gördüler. Tercih belirlemesinde aslında aday öğrencilerimizin, gençlerimizin ne kadar idealist ve yardımsever olduğunu da fark ettik' dedi.

Üniversitenin sadece mesleki yeterliliği sağlayan bir kurum değil bir yaşam biçimi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Öztürk Akkartal şunları söyledi:

'Öğrenciler üniversite hayatını sürdürürken sosyal çevreye de sahip olmalıdır. Özellikle öğrenci tercihlerine baktığımızda bu koşullara da dikkat ettiklerini görüyoruz. Öğrencilerin özellikle tercih ettiği üniversiteler arasında ise ulaşımı kolay olan, merkezi şehir üniversiteleri geliyor. Kampüs alanı ve eğitim çok önemli. Tabii ki akademik kadronun güçlü olup olmadığına öğrencilerimiz çok dikkat ediyor. Uluslararası imkanlarının bulunup bulunmadığını da inceliyorlar.'

'ÜNİVERSİTENİN ULUSLARARASI BAĞLANTILARININ OLMASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ'

Öğrenci ve ailelerin, üniversiteler tarafından kendilerine sunulan uluslararası imkanları da çok dikkatle değerlendirerek tercihlerini belirlediklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, 'Şöyle diyebiliriz; akademik kadro, kaliteli eğitim, sağlanan iş olanakları, staj imkanları, uluslararası arenada öğrencilere yetkinlik sağlanıp sağlanmadığı üniversite tercihlerinde önemlidir' dedi.

Bu özelliklerin olup olmadığını belirlemek için ise öğrencilerin sadece çevreden duyumlarla hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk Akkartal, aynı zamanda bu olanaklar yönünden ilgili üniversitelerin web sayfalarını incelemeleri, üniversiteyi gezmeleri ve tanımaları gerektiğini söyledi.

'ALMANYA'DA İSTİHDAM ETME OLANAĞI SAĞLIYORUZ'

'Yükseköğretim Kurumları olarak bizler öğrencilerimizi uluslararası arenada rakipleriyle baş edebilerek hatta onlardan bir adım önde olmalarını sağlayacak biçimde yetişmeleri için gerekli her türlü olanağı sağlayarak yetiştirmeliyiz' diyerek uluslararası olanakların sağlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal son olarak şunları söyledi:

'Erasmus programımız var. Bunun çerçevesinde 26 ülkeden 124 üniversite ile protokollerimiz mevcut. Öğrencilerimizi oraya gönderiyoruz, öğrenci alıyoruz. Bunun yanında ikili anlaşmalarımız var. İKÜ Dünya Programı çerçevesinde 4 kıtadan üniversiteyle anlaşmalarımız mevcut. İş gücü açısından önem taşıyan, ülkeler arası hizmet değişiminin de dikkate alınması gerekir. Böyle bir eğilim var. Biz bunu üniversite olarak tespit ettiğimiz için temmuz 2021'de Almanya'da bir akademiyle ikili anlaşma imzaladık. Orada nitelikli eleman yetiştirme konusunda uzmanlaşmış web ağı mevcut. Bunun yanında orada bulunan şirketlerle iş birliği söz konusu. Bu proje kapsamında biz öğrenci ve mezunlarımızı kendi üniversitemizde yabancı dil dersi vererek Almanya'ya hazırlamak istiyoruz. Böylece öğrencilerimize hem yurt dışında staj hem de başarılı olurlarsa Almanya'da istihdam etme olanağına kavuşturmak istiyoruz.'

PANDEMİ ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ DE ETKİLEDİ: TIP VE HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNE İLGİ ARTTI
PANDEMİ ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ DE ETKİLEDİ: TIP VE HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNE İLGİ ARTTI
PANDEMİ ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ DE ETKİLEDİ: TIP VE HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNE İLGİ ARTTI
PANDEMİ ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ DE ETKİLEDİ: TIP VE HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNE İLGİ ARTTI

Üniversite, Pandemi, Almanya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PANDEMİ ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ DE ETKİLEDİ: TIP VE HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNE İLGİ ARTTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar 13:55 İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı 13:46 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı 13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı 13:37 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı 13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz 13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı 11:39 Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı 11:29 Kanadalı sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı

Son Dakika Haberleri
13:45 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz
13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
13:37 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:36 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı
13:34 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
13:32 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
13:26 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi         
14:01
Para isteyen dayısını öldüren genç: Cezaevinden çıktığından beri beni dövüp maaşımı alıyordu Para isteyen dayısını öldüren genç: Cezaevinden çıktığından beri beni dövüp maaşımı alıyordu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz         
13:44
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler         
13:35
En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı         
13:33
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı         
13:26
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum         
11:37
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
10:34
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var         
10:30
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı         
10:22
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı         
10:19
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 14:08:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PANDEMİ ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ DE ETKİLEDİ: TIP VE HEMŞİRELİK BÖLÜMLERİNE İLGİ ARTTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement