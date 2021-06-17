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Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı - Son Dakika

Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı

17.06.2021 11:13
Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin üzerinden 15 ay geçti.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin üzerinden 15 ay geçti. Maltepe Üniversitesi, pandemiyle geçen bu zorlu yılın hikayesini 'Birlikte Başardık' sloganıyla belgesel film ile ekrana taşıdığını duyurdu. Türkiye'nin dört bir yanında tarlada, kentte, sokakta, evde eğitimine devam etmeye çalışan öğrenci, veli ve öğretmenlerin kamera karşısına geçerek yaşadıklarını anlattıkları film, pandemiyle geçen üç eğitim döneminin fotoğrafını çekmeyi amaçlıyor.

Vanilla Media yapımcılığında hayata geçirilen filmin amacının, Türkiye'nin uzaktan eğitim hikayesindeki kahramanların seslerini duyurmalarını sağlamak olduğu kaydedildi. Belgesel filmin çekimleri için Türkiye'nin dört bir yanı dolaşılarak öğretmen ve öğrencilerin gerçek hikayelerinin kayda alındığı belirtildi.

SABRIN, EMEĞİN, ÇABANIN HİKAYELERİ

Pandemi döneminde birçok farklı insanın hikayelerine odaklanan film, tarlada ailesine yarım ederken derse bağlanan öğrenciden, online ders verirken yan odadaki çocuğunu saatlerce göremeyen öğretmene, her gün hastaneden eve geldiğinde çocuklarına 'Acaba virüs bulaştırır mıyım' diye endişe eden sağlık çalışanından, çalıştığı için çocuğunu gün boyunca evde yalnız bırakan ebeveynlere kadar birçok farklı perspektifle yaşanan sürece odaklanıyor.

"KENDİ HİKAYEMİZİ YAZDIK"

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Türkiye'nin uzaktan eğitim sürecini anlatan belgesel filmin yaşanan zorlukları, emeği, sabrı, gülmeyi, ağlamayı, yorulmayı, ama asla pes etmemeyi anlattığını söyledi. Karasar, "Pandemi sürecinde eğitimin sürmesi çok önemliydi. Kendi hikayemizi yazdık" dedi.

Uzaktan eğitimin pandemi şartları nedeniyle mecburiyetten tercih edildiğini ancak en iyi haliyle icra edildiğini anlatan Prof. Dr. Karasar, şu ifadeleri kullandı.

"Eğitim sistemi pandemi sürecinde hem kendisini ispat hem de eksiklerini görebilme fırsatı buldu. Elbette zorlandık, aksaklıklar oldu, ama elbirliğiyle, iyi niyetle, çabayla, azimle aştık. Eksikler elbette var, hiçbir sistem mükemmel değildir. Ancak önemli olan bunun farkında olmak, çözümleri üretmeye çalışmak. Bu nedenle 'Birlikte Başardık' sloganıyla ekranlara taşıdığımız filmimiz ile, bu süreci sayelerinde atlattığımız başta tüm öğrencilerimize, ama en çok öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyor, emeklerine ve sabırlarına selam gönderiyoruz."

"ONLİNE KEP ATANLARDAN OLACAĞIM"

Pandemi sürecinde eğitim hayatındaki değişimi anlatan öğrencilerden bazıları ise şöyle konuştu:

İlköğretim öğrencisi olan Yusuf Ali Tulgay, "Annem babam kuaför. Gündüz olduğunda dükkanı açıyoruz, akşam olunca birlikte kapatıyoruz, bütün derslerime buradan bağlanıyorum. Kardeşim de yanımda, ona da yardım ediyorum."

Pandemi döneminde üniversite hayatını deneyimleyen Sena Unut ise, ""Pandemi dönemi mezunlarından olacağım. Online kep atanlardan olacağım. Teorik bilgimin eksik olacağını düşünmüyorum ama pratik bilgim eksik kaldı" diye konuştu.

Bir başka üniversite öğrencisi Kerem Utkan ise, "Her pandemi dönemi öğrencisi gibi uzaktan mezun olacağız. Ailem için çok buruk bir dönem oldu, her aile gibi beni kep atarken görmek isterlerdi" şeklinde konuştu.

Evde internet bağlantısında aksaklıklar yaşadığını söyleyen ilköğretim öğrencisi Hayrunnisa Demir, "Evimizde internet bağlantısı kopuyordu, evin yakınındaki bir dağa, tepeye çıktım, baktım internet çekiyor, derse orada girmeye başladım. Eskiden bilgisayardan hiç anlamazdım, şimdi daha rahatım" ifadelerini kullandı.

Maltepe Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

" Birleşmiş Milletler'in pandemi raporuna göre, dünya çapında salgından etkilenen öğrenci oranı yüzde 94. Bu oran 1,58 milyar çocuk ve gence denk geliyor. Üstelik en az 50 milyon öğrenci teknolojik imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime erişemedi. Eğitime ara verilmesi kararının hemen ardından MEB ve YÖK, tüm seviyelerdeki sınıf ve okullar için canlı ders için düğmeye bastı. Kısa zamanda EBA, Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'uncu, dünyada ise 3'üncü eğitim sitesi oldu. Üniversitelerin tamamı da uzaktan eğitime geçti ve 8 milyonu aşkın öğrenci kesintisiz eğitim aldı. Türkiye şu anda 30'dan fazla ülkeye uzaktan eğitim sürecindeki deneyimini aktarıyor, dünya çapında yeni yatırımlar planlıyor."


Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı
Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı
Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı
Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı
Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı
Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı
Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı
Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı
Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı
Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı

Maltepe Üniversitesi, Belgesel, Türkiye, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Pandemi ve uzaktan eğitim belgeseli yayınlandı - Son Dakika


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