Son dakika... "Pandemi yatırımcıların borsaya olan talebini artırdı" - Son Dakika

Son dakika... "Pandemi yatırımcıların borsaya olan talebini artırdı"

23.11.2020 11:35
Son dakika...

Son dakika haberler... Borsa İstanbul Eski Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Kılıç, Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısının 10 ayda yüzde 60 arttığını söyleyerek "Yatırımcı sayısındaki artışın nedeni, pandeminin insanları eve kapatması ile piyasada dijital erişim imkanlarının artmasıdır.

Borsa İstanbul Eski Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Kılıç, Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısının 10 ayda yüzde 60 arttığını söyleyerek "Yatırımcı sayısındaki artışın nedeni, pandeminin insanları eve kapatması ile piyasada dijital erişim imkanlarının artmasıdır. Üstelik yeni gelen yatırımcıların çoğu genç" dedi.

Altınbaş Üniversitesi'nden Borsa İstanbul Eski Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Prof. Dr. Saim Kılıç, pandemi ile Borsa İstanbul'a yaklaşık 700 bin yeni yatırımcı geldiğini belirterek "Ocak ayında 1,1 milyon bandında bulunan yatırımcı sayısı yüzde 60'lık artışla 1,9 milyona yaklaştı" dedi.

Yeni katılanlarla birlikte, borsadaki aktif işlem yapan yatırımcı sayısında da artış yaşandığını kaydeden Kılıç, "Yılbaşında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı 500 bin civarındayken, bu sayı şu günlerde 1,1 milyon kişiye yükselmiş durumda. Bu da doğal olarak son dönemde görülen borsadaki rekor işlem hacimlerinde önemli rol oynadı" diye konuştu.

Borsa İstanbul'a yeni gelen yatırımcıların birçoğunun genç olduğunu vurgulayan Kılıç, "Yaklaşık yüzde 70'i 20-40 yaş aralığında. Borsaya sadece büyük şehirlerden değil, Türkiye'nin her yanından yeni katılımcılar geliyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen yatırımcı sayısında ciddi artış var" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK TASARRUF SAHİPLERİ

Yeni yatırımcıların daha çok küçük meblağlarla işlem yapan kişiler olduğunu belirten Kılıç, "Bunların yüzde 40'ı Borsa'da 10 bin liranın altında bir tasarrufu değerlendiriyor. Yüzde 70'inin yatırım tutarı 20 bin liranın, yüzde 82'sinin yatırım tutarı 50 bin liranın altında" dedi.

Borsa İstanbul'a yoğun yeni yatırımcı girişi yaşanmasının çeşitli nedenleri bulunduğunu belirten Prof. Dr. Saim Kılıç, "Bunlardan biri yakın geçmişte faizlerin düşmesiyle yaşanan alternatif arayışı oldu. Borsa İstanbul, bu süreçte gösterdiği performansla iyi bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandı" diye konuştu.

Sermaye piyasalarında dijitalleşmenin artmasını, Borsa İstanbul'a yönelik ilgi artışının bir diğer nedeni olarak gösteren Kılıç, "Hem yatırımcılara ulaşmak kolaylaştı hem de yatırımcılar oturdukları yerden ellerindeki telefonlarla, tabletlerle yatırım yapma imkanına kavuştular" ifadelerini kullandı.

PANDEMİDEN SIKILAN BORSA'YA YÖNELDİ

Prof. Dr. Saim Kılıç'a göre Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısında yaşanan artışın en önemli nedeni pandemi ile uygulanan sokağa çıkma yasakları. Kılıç, "Yıllardır borsaya yeni yatırımcı çekmek için uğraşan kurumların yapamadığını, pandemi yaptı diyebiliriz. Pandemi nedeniyle insanların evlerine kapanması, bolca vakit bulmaları ve bu zamanı değerlendirmek için yeni 'oyuncak' arayışları borsaya yönelmede etkili oldu diyebiliriz" dedi.


Son dakika... Pandemi yatırımcıların borsaya olan talebini artırdı
Son dakika... Pandemi yatırımcıların borsaya olan talebini artırdı

Borsa İstanbul, Yatırımcı, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... 'Pandemi yatırımcıların borsaya olan talebini artırdı' - Son Dakika Ekonomi


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