Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı - Son Dakika

Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı

18.12.2020 09:29
Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre TUNCELİ'de koronavirüs nedeniyle evde kaldığı günleri fırsata çeviren Ayten Yeşiltaş (48), kullanılmayan ev eşyalarından bez bebekler yapmaya başladı.

TUNCELİ'de koronavirüs nedeniyle evde kaldığı günleri fırsata çeviren Ayten Yeşiltaş (48), kullanılmayan ev eşyalarından bez bebekler yapmaya başladı. Hobi olarak başladığı uğraşını, kısa sürede karlı bir işe dönüştüren, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden de sipariş almaya başladığını ifade eden Yeşiltaş, "Pandemi sürecinin sıkıcı olduğunu söyleyenlere evde üretim yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Tunceli'de yaşayan Ayten Yeşiltaş, Pandemi sürecinde 'Evde kal' çağrılarına uydu ve kendini evde izole etmeye başladı. Bu süreç içerisinde yeğenlerine evde kullanılmayan bez ve eşyalardan bez bebek yapmaya başladı. Yeşiltaş, ürettiği bez bebekleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Siparişler almaya başlayan Yeşiltaş, bütün gününü bez bebek yapımına ayırmaya başladı. Paylaşımlara devam eden Yeşiltaş, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden sipariş almaya başladı.

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA DAHA ÇOK ÜRETTİM'Pandemi döneminde yeğenleriyle evde otururken artık ip ve kumaşlardan bebek yapmaya başladığını dile getiren Yeşiltaş, "Bu süreçte üretimlerim daha fazla artmaya başladı. Bu bebeklerin otantik oluşuna kendimiz karar veriyoruz. Kıyafetini ve iplerini ona göre ayarlıyorum. Anneannelerimiz bize çocukken bunları yapıyordu. Onlar ahşap kullanıyordu. Bende ip ve bezleri kullanıyorum. Otantik oluşu daha çok ilgi çekti. Bizim de çocukluğumuzdan bildiğimiz oynadığımız bebekler. Bez oldukları için daha sağlıklı. En azından kimyasal madde yok içinde. Çocukların daha çok kullanabilecekleri bir ürün" dedi.'ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN SİPARİŞ ALIYORUM'Ürettiği bebekleri sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra Avrupa ülkelerinden sipariş aldığını belirten Yeşiltaş, şunları söyledi:

"Çok güzel yorumlar ve beğeniler aldım. Sonra Londra'dan, Almanya'dan siparişler gelmeye başladı. Pandemi sürecini ben böyle güzel ve keyifli bir şekilde değerlendirdim. Şimdilik her şey çok güzel gidiyor. Siparişler, paylaşımlar ve yorumlar çok güzel. Maddi olarak da bir katkı sağlıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında bazı arkadaşlarım da gelip bana yardım ediyor. Hem eğleniyoruz hem üretiyoruz. Pandemi sürecinin sıkıcı olduğunu söyleyenlere evde üretim yapmalarını tavsiye ediyorum. Birçok arkadaşım evde çok sıkıldığını ve bu sürecin çok sıkıcı bir hal aldığını söylüyor. Ben de onlara bu tarz durumları örnek veriyorum. Herkesin bir el becerisi kesinlikle vardır. Kendilerine boş zaman yaratıp bir şeyler yapabilirler. Böyle bir bebeği yapmak benim bir saatimi alıyor. Sıfır maliyetli bir ürün. Kafasını bir süngerden, saçlarını iplerden, elbiseyi de eski tişörtlerden yapıyorum. Çok basit imkanlarla hiçbir maliyeti olmadan da bu ürünleri yapabilirsiniz. Yeter ki evinizde kullanamadığınız ürünleri değerlendirin"


Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı
Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı
Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı
Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı
Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı
Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı
Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı
Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı
Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı
Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı

Bez Bebek, İngiltere, Almanya, Tunceli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Pandemide bez bebek üretip, Avrupa'dan sipariş aldı - Son Dakika


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