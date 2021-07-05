Üye Girişi
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı - Son Dakika

SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı

05.07.2021 10:37

Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandıVIDEO YOKTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle turnuvalar iptal olduktan sonra kısıtlamadan dolayı evinin bahçesinde 5 litrelik plastik su bidonlarını demir çubuğa takıp kaldırarak halter antrenmanı yapan...

Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı

VIDEO YOK

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle turnuvalar iptal olduktan sonra kısıtlamadan dolayı evinin bahçesinde 5 litrelik plastik su bidonlarını demir çubuğa takıp kaldırarak halter antrenmanı yapan Canan Canpolat (16), katıldığı ilk şampiyonada bronz madalya kazandı.

Antalya'da yaşayan Canan Canpolat, 2 yıl önce halter sporuna başladı. Ailesi, boyunun kısa kalacağı, elini, ayağını inciteceği düşüncesiyle halterle ilgilenmesine karşı çıkmasına rağmen Canan, antrenmanlara devam etti. Antrenörü Ekrem Celil yönetiminde ilk katıldığı turnuvada Antalya 1'incisi olan Canan, aynı yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi oldu. Kızlarının başarısı üzerine Canpolat ailesi de çocuklarına destek verip, hedeflerine başarıyla ulaşması için yardımcı oldu. Milli takıma seçilmeyi hedefleyen Canan, koronavirüs pandemisi nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kaldı.

Ulusal ve uluslararası turnuvalar iptal edilince milli takım forması giyme hayalini erteleyen Canan, hedeflerinden vazgeçmeyerek evinde antrenman yapmaya başladı. Salgın nedeniyle spor salonunda antrenman yapamayan Canan, evinin bahçesinde koşu, cimnastik ve ısınma hareketleri yapıp, su bidonlarıyla ağırlık çalıştı. Demir çubuğa 5 litrelik plastik su bidonları takıp halter gibi kullanan Canan, lastik ipi demir kapıya bağlayarak bacak ve kol kaslarını geliştirdi. Spor salonu kullanımına yönelik kısıtlamaların sona ermesiyle antrenörüyle çalışmalarına hız veren Canan, geçen hafta Bursa'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Afyonkarahisar'da 6-10 Temmuz'da yapılacak Türkiye Gençler ve U23 Halter Şampiyonası'na hazırlanan Canan, "2 yıl önce haltere başladım. İkincilik kazandım, sonrasında pandemi nedeniyle salona giriş kısıtlaması oldu. Pandemi nedeniyle evde olduğum süreci antrenman yaparak geçiriyorum. Bahçede koşup, su şişelerinden yaptığım halterle ağırlık kaldırdım. Formda kalabilmek için günde iki antrenman yaptım. Kısıtlamaların sona ermesiyle salonda çalışmalara başladım. Altın madalya hedeflediğim Türkiye şampiyonasında üçüncülük kazandım. Türkiye Gençler ve U23 Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Hedefim ülkemi Avrupa ve dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu.

SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı
SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı

Bronz Madalya, Türkiye, Antalya, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek 10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda 10:19 Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı 10:04 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı 09:39 Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın 08:59 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı 08:20 İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi 01:04 Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek
10:28 İki esnaf grubunun tartışması ciddileşti! Demir direkle saldırı kamerada
10:25 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek
10:21 Kadınların pazar kavgası ortalığı karıştırdı! Erkekler bile ayıramadı
10:19 Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda
10:11 Eskiden balık tutuluyordu, şimdi tarım yapılıyor! İşte Altınkaya Barajı'nın son hali
10:03 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı
09:51 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı
09:14 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi
08:58 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı
Temmuzda kiralara en fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek Temmuzda kiralara en fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek         
10:37
İki esnaf grubunun tartışması ciddileşti! Demir direkle saldırı kamerada İki esnaf grubunun tartışması ciddileşti! Demir direkle saldırı kamerada         
10:29
Kadınların pazar kavgası ortalığı karıştırdı! Erkekler bile ayıramadı Kadınların pazar kavgası ortalığı karıştırdı! Erkekler bile ayıramadı         
10:22
Eskiden balık tutuluyordu, şimdi tarım yapılıyor! İşte Altınkaya Barajı'nın son hali Eskiden balık tutuluyordu, şimdi tarım yapılıyor! İşte Altınkaya Barajı'nın son hali         
10:11
Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı         
09:52
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla         
08:54
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar         
23:25
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
19:00
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 10:54:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Pandemide su bidonlarıyla çalışıp, bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement