Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

28.04.2022 11:10
Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. idaresindeki 34 RR 4777 plakalı Ford marka otomobil ile 1020 Sokak'tan cadde üzerine çıkmakta olan H.S. yönetimindeki 34 UB 7482 plakalı Iveco marka panelvan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün oğlu Ö.A.D. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı Son dakika haber... Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları kapsamında 9 kişi tutuklandı

Otomobil, Kocaeli, Minibüs, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Büyük değişim! Aslı Samet 100 kilo vererek bambaşka biri oldu
11:11 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı
11:09 Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:29:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement