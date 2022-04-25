Son dakika: Panik yapan sürücü kazaya sebep oldu - Son Dakika
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Son dakika: Panik yapan sürücü kazaya sebep oldu

25.04.2022 14:43
Son dakika: Panik yapan sürücü kazaya sebep oldu

Son dakika haber... Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, kaldırımda yürüyen çocuğa ve aydınlatma direğine çarptı.

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, kaldırımda yürüyen çocuğa ve aydınlatma direğine çarptı.

Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RL 887 plakalı Honda marka cip ile seyir halinde olan Kübra P.'nin, dönüş yaptığı sırada arka koltukta oturan çocuğunun kafası cama çarptı. Panik olan genç kadının kontrolünden çıkan cip, kaldırıma çıkarak E.Y. isimli çocuğa ve aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kocaeli, Honda, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Panik yapan sürücü kazaya sebep oldu - Son Dakika


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