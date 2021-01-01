Son dakika... Papa Francis siyatik ağrısı nedeniyle yılbaşı ayinini yönetemeyecek - Son Dakika

Son dakika... Papa Francis siyatik ağrısı nedeniyle yılbaşı ayinini yönetemeyecek
01.01.2021 00:02
Son dakika haber... Vatikan sözcüsü, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in siyatik ağrıları nedeniyle geleneksel yeni yıl ayinini bu sene yönetemeyeceğini duyurdu.
Vatikan sözcüsü, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in siyatik ağrıları nedeniyle geleneksel yeni yıl ayinini bu sene yönetemeyeceğini duyurdu.
Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, "Papa Francis acı verici siyatik ağrısı nedeniyle bu akşam ve yarın sabah San Pietro Katedrali'nde gerçekleştirilecek ayinlere öncülük edemeyecek" dedi. Sözcü Bruni, Papa'nın daha önce planlandığı üzere Apostolik Saray Kütüphanesi'nde yarın yapılacak Angelus duasında ise yer alacağını belirtti.
Bu akşamki ve yarınki yeni yıl ayinlerini Papa Francis'in yerine Kardinaller Koleji Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re ve Vatikan Dışişleri Bakanı Pietro Parolin'in yöneteceği açıklandı. - VATIKAN
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