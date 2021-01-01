Son dakika... Papa Francis siyatik ağrısı nedeniyle yılbaşı ayinini yönetemeyecek - Son Dakika

Son dakika... Papa Francis siyatik ağrısı nedeniyle yılbaşı ayinini yönetemeyecek
01.01.2021 00:02
Son dakika haber... Vatikan sözcüsü, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in siyatik ağrıları nedeniyle geleneksel yeni yıl ayinini bu sene yönetemeyeceğini duyurdu.
Vatikan sözcüsü, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in siyatik ağrıları nedeniyle geleneksel yeni yıl ayinini bu sene yönetemeyeceğini duyurdu.
Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, "Papa Francis acı verici siyatik ağrısı nedeniyle bu akşam ve yarın sabah San Pietro Katedrali'nde gerçekleştirilecek ayinlere öncülük edemeyecek" dedi. Sözcü Bruni, Papa'nın daha önce planlandığı üzere Apostolik Saray Kütüphanesi'nde yarın yapılacak Angelus duasında ise yer alacağını belirtti.
Bu akşamki ve yarınki yeni yıl ayinlerini Papa Francis'in yerine Kardinaller Koleji Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re ve Vatikan Dışişleri Bakanı Pietro Parolin'in yöneteceği açıklandı. - VATIKAN
Son Dakika Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti