Ekonomist, teknik analist, menkul kıymetler alım-satım uzmanı Ali Perşembe'nin, "Paranın 365 Günü" adlı kitabı, "Corona'dan Borsalara, Osmanlı'dan Google'a" alt başlığıyla, Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Kitabın tanıtım yazısında, günümüzde dünyanın gayri safi hasılasının 80 trilyon dolardan fazla olduğuna işaret edilerek, şöyle deniliyor:

"Kişi başı 10 bin dolardan fazla düşer; düşmüyor ama. 2,153 adet dolar milyarderi var. Servetlerinin toplamı dünyanın gayri safi hasılasının yüzde 10'undan fazla (8.7 trilyon dolar).

"İlk 25'in serveti 1.5 trilyon dolar. Dünyadaki 4.6 milyar kişinin parasını toplasanız bu 2,153 milyarderin parası kadar etmiyor.

Öte yandan, 1.5 milyar kişi günde bir dolarla geçinmeye çalışıyor. Dünyanın yarısı (neredeyse 4 milyar kişi) günde 5.50 doların altında bir parayla yaşam savaşı veriyor.

"Bir şeyleri yanlış yapıyoruz ama o yanlışı düzeltmek için de bir şey yapmıyoruz. Aynı yanlışı tekrar tekrar yapıyor, aynı filmde aynı baş rolü oynamaya devam ediyoruz.

"Kafamızı çevirip son oynadığımız filmi izlesek belki derinlerde bir yerde bir sızı duyarız.

"İşte bu kitap o filmi tekrar izlemek için küçük bir dürtükleme.

"Paranın döndürdüğü dünya güneşin etrafını 365 günde dönüyor. Gün doğuyor para, gün batıyor para.

"Tarihin sayfalarında her gün neler olduğunu okuyacağız biraz sonra. Her gün parayla alakalı. Aşkım parayla. Lanet olası parayla." (Fotoğraflı)