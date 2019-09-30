Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı
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Son Dakika: Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

16 dakika önce

Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi Galatasaray ile karşılaşacak olan PSG, maç kadrosunu açıkladı.

Son Dakika: Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi Galatasaray ile karşılaşacak olan PSG, maç kadrosunu açıkladı.


Açıklanan kadroda cezalı Neymar'la birlikte Cavani, Draxler, Kehler, Dagba, Soh, Bakker ve Bulka yer almadı.


Açıklanan kadro şöyle;


Aouchiche, Bernat, Choupo-Moting, Di Maria, Diallo, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Meunier, Navas, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.


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Galatasaray ile Paris Saint Germain'i karşı karşıya getirecek olan dev maç yarın 22: 00'da oynanacak.


Karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebileceksiniz...

Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:16 
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