Son Dakika: Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi Galatasaray ile karşılaşacak olan PSG, maç kadrosunu açıkladı.
Açıklanan kadroda cezalı Neymar'la birlikte Cavani, Draxler, Kehler, Dagba, Soh, Bakker ve Bulka yer almadı.
Açıklanan kadro şöyle;
Aouchiche, Bernat, Choupo-Moting, Di Maria, Diallo, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Meunier, Navas, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.
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Galatasaray ile Paris Saint Germain'i karşı karşıya getirecek olan dev maç yarın 22: 00'da oynanacak.
Karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebileceksiniz...