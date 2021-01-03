Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto - Son Dakika

Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto

03.01.2021 21:57
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto, System.String[]

Son dakika haberine göre Fransa'da polis şiddetine karşı kurulan birçok dernek tarafından ülkede devam eden polis şiddetine karşı protesto düzenlendi.

Fransa'da polis şiddetine karşı kurulan birçok dernek tarafından ülkede devam eden polis şiddetine karşı protesto düzenlendi. Protestoya başkent Paris'te geçtiğimiz yıl polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden göçmen Cédric Chouviat'ın ailesi de katıldı.

Fransa'da polis şiddetine karşı kurulan birçok dernek tarafından başkent Paris'te polis şiddetine karşı protesto düzenlendi. Protesto sırasında geçtiğimiz sene Paris'te polis tarafından gözaltına alındığı sırada boynu kırılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cedric Chouviat'in katili olduğu iddia edilen 4 polisin görevlerine devam etmesi nedeniyle hükümete tepki gösterildi. Protestoya, Chouviat'ın ailesi de katıldı.

Chouviat'ın babası, oğlunun gözaltına alındığı sırada kendisi ile motor kaskı üzerinden telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Chouviat'ın polislere, "Bastırmayın boğuluyorum" dediğine bizzat şahit olduğunu açıkladı.

Protestoda ellerinde, "Beni 4 polis 3 Ocak'ta öldürdü. Ama hala o polis memurları görevini sürdürüyor" yazan pankartlar taşıyan göstericiler yürüyüş boyunca, "Canımızı emanet ettiğimiz polis canımızı alıyor. Cedric için Adalet istiyoruz" sloganları attı.

Gösteriye katılan bazı dernekler ise, Küresel Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasına rağmen yasanın polislere geniş yetkiler sağladığını iddia etti. Fransız polisinin yeni çıkarılacak yasanın ardından daha fazla orantısız güç kullanabileceğini ileri süren birçok dernek ve kuruluş ise Küresel Güvenlik Yasası'nı protesto etti.

Fransa'da polis şiddeti sonrası hayatını kaybeden Chouviat, geçtiğimiz sene 3 Ocak'ta girdiği polis kontrol noktasında gözaltına alınmak üzere boynuna baskı uygulanarak yere yatırılmış, fakat uygulanan baskı sonucu boynu kırılmıştı. Chouviat, olayın hemen ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Fransa Ulusal Polis Genel Müfettişliği tarafından yapılan açıklamada, 4 polis memurundan birinin, Chouviat'ı yere yatırmak için "arkadan boğma" olarak tabir edilen bir tekniği kullandığı belirtilmişti. Söz konusu 4 polis memuru tarafından imzalanan olaya ilişkin ilk raporda ise "arkadan boğma" tekniğinden bahsedilmemesi ise dikkat çekmişti.

Eski Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, boyundan bastırılarak gözaltına alma uygulamasının geçtiğimiz sene Haziran ayında uygulanmadan kaldırılacağını açıklamıştı.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto
Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto

Protesto, Fransa, Paris, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Paris'te polis şiddeti karşıtı protesto - Son Dakika


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