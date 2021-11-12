Paris Ulu Cami yetkilileri, Fransa için hayatını kaybeden Müslümanların da olduğu I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen törene, diğer inanç temsilcileriyle beraber davet edilmedikleri için tepki gösterdi.

Paris Ulu Cami'den yapılan açıklamada, perşembe sabahı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen 11 Kasım 1918 tarihli Birinci Dünya savaşı ateşkesinin 103. yıl dönümü anma törenine camiden kimsenin davet edilmemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Anma törenine çağrılmamanın "aşağılayıcı ve benzeri görülmemiş vefasızlık olarak kaydedileceği"ne işaret edilen açıklamada, "Unutmamalıyız ki Paris Ulu Cami, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa için ölen on binlerce Müslüman askerin kıymetli fedakarlığının tanınması için Cumhuriyetin iradesiyle 1926 yılında inşa edilmiştir." denildi.

Açıklamada, Paris Ulu Cami'nin açıldığı günden bu yana, değerli çalışmalar ve çabalarla Fransa tarihine katkı sağladığı vurgulandı.

"Fransa'daki Müslümanlar için gerçek bir aşağılamadır"

Çeşitli inançların ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı bir törenden "Fransa'daki Müslüman temsilcilerin" dışlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu dışlanma, ikinci sınıf vatandaş olarak muamele görmeyi reddettiğimiz Fransa'daki Müslümanlar için gerçek bir aşağılamadır." ifadesiyle tepki gösterildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, dün Macron'un ev sahipliğinde, I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 103. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirilmişti.

İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla I. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 103. yılı dolayısıyla Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen törene, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katılmıştı.