Son dakika... Hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

Hafif ticari araç alev alev yandı

Park halindeki araç önce alev aldı ardından patladı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangın sonrası alevlere teslim olan araçta patlamalar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Tepekule Mahallesi 2085 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şirket aracı olan Ford marka 64 AAV 211 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö., sokak üzerinde bulunan marketten alışveriş yapmak için aracını market önüne park etti. H.Ö., marketten çıkarak aracına bindiği sırada araçtan dumanların yükseldiğini gördü. Bir süre sonra ise hafif ticari araç tamamen alevlere teslim oldu.

Ön cam ve lastikler patladı

Alevler aracı tamamen teslim aldığı sırada ön cam ve aracın lastiklerinin patladığını ileri süren görgü tanıkları büyük panik yaşadıklarını ifade ederken, market sahibi Orhan Söylemez ise market kepengini kapatarak dışarı çıktı. Panik anlarının yaşandığı olayda vatandaşlar yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince alevler markete ve çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının aracın elektrik aksamından çıktığı değerlendirilirken, ekiplerce yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.