Son dakika... Park halindeki araç önce alev aldı ardından patlamalar oldu - Son Dakika

Son dakika... Park halindeki araç önce alev aldı ardından patlamalar oldu

17.11.2020 08:47

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangın sonrası alevlere teslim olan araçta patlamalar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Tepekule Mahallesi 2085 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şirket aracı olan Ford marka 64 AAV 211 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö., sokak üzerinde bulunan marketten alışveriş yapmak için aracını market önüne park etti. H.Ö., marketten çıkarak aracına bindiği sırada araçtan dumanların yükseldiğini gördü. Bir süre sonra ise hafif ticari araç tamamen alevlere teslim oldu.

ÖN CAM VE LASTİKLER PATLADI Alevler aracı tamamen teslim aldığı sırada ön cam ve aracın lastiklerinin patladığını ileri süren görgü tanıkları büyük panik yaşadıklarını ifade ederken, market sahibi Orhan Söylemez ise market kepengini kapatarak dışarı çıktı. Panik anlarının yaşandığı olayda vatandaşlar yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince alevler markete ve çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre yangının aracın elektrik aksamından çıktığı değerlendirilirken, ekiplerce yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Araç daha sona çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.

(Mustafa İç/İHA)

Son dakika... Park halindeki araç önce alev aldı ardından patlamalar oldu
Son dakika... Park halindeki araç önce alev aldı ardından patlamalar oldu
Son dakika... Park halindeki araç önce alev aldı ardından patlamalar oldu
Son dakika... Park halindeki araç önce alev aldı ardından patlamalar oldu

Bayraklı, Market, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Park halindeki araç önce alev aldı ardından patlamalar oldu - Son Dakika


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