Son dakika haber! Park halindeki kamyonlardan 500 litre mazot çaldı, jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Park halindeki kamyonlardan 500 litre mazot çaldı, jandarmaya yakalandı

16.05.2022 18:55
Son dakika haber! Park halindeki kamyonlardan 500 litre mazot çaldı, jandarmaya yakalandı

Son dakika haberlerine göre Düzce'de park halindeki kamyonların depolarındaki mazotları tahliye pompası ile boşaltan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Düzce'de park halindeki kamyonların depolarındaki mazotları tahliye pompası ile boşaltan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde park halindeki kamyonların depolarında bulunan 11 bin TL'lik 500 litre mazotun çeşitli zamanlarda çalındığına dair ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri detaylı çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fizik takibin ardından hırsızlık olaylarını S.Ç. isimli şahsın yaptığını belirledi. Yapılan çalışma neticesinde S.Ç isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler şahsın otomobilinde yaptıkları aramada ise 6 adet 25 litrelik mazot bidonu, 1 tanesi aküden elektrikle çalışan 2 adet mazot tahliye pompası ve eldiven ele geçirdi. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Selçuk Akyol/İHA)

Son dakika haber! Park halindeki kamyonlardan 500 litre mazot çaldı, jandarmaya yakalandı
Son dakika haber! Park halindeki kamyonlardan 500 litre mazot çaldı, jandarmaya yakalandı
Son dakika haber! Park halindeki kamyonlardan 500 litre mazot çaldı, jandarmaya yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Park halindeki kamyonlardan 500 litre mazot çaldı, jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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