Park halindeki minibüs alev aldı, 2 araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın yanındaki 2 araca sıçradı. Yangında maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Efeler'in Yedieylül Mahallesi 1006 Sokakta saat 23.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan 09 TG 810 plakalı minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, minibüsün yanında bulunan 2 araca sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, adeta alev topuna dönen minibüse ve yangının sıçradığı diğer 2 araca müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, minibüs ve yangının sıçradığı 09 ADP 347 plakalı araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, minibüsün kundaklama sonucu yanmasından şüpheleniliyor. - AYDIN