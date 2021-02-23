Park halindeki minibüs yandı - Son Dakika
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Park halindeki minibüs yandı

23.02.2021 13:13

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki kapalı kasa minibüsün motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 15 dakikada söndürüldü.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki kapalı kasa minibüsün motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 15 dakikada söndürüldü. Minibüste maddi hasar meydana geldi.

Beşeylül Mahallesi Mezar Caddesi'nde park halinde olan 45 ZZ 761 plakalı kapalı kasa minibüsten alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 15 dakikada söndürdü. Minibüste maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Minibüsün sahibi Ramazan Kesen, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Minibüsü park edip, pazara gittim. Neyse ki itfaiye ekipleri, çevreye zarar vermeden alevleri söndürdü" dedi.

Kaynak: DHA
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Alaşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

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