Kaza, Bursa- İzmir yolu Minteks Kavşağı mevkisi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Güner yönetimindeki 16 RY 321 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafında park halinde olan E.K. idaresindeki 33 EF 876 plakalı tırın dorsesine çarptı. Dorsenin altına giren araçta sürücü sıkışırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tragger, İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa haberi: Bursa'da feci kaza : 1 ölü - Son Dakika

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