Bursa haberi: Bursa'da feci kaza : 1 ölü - Son Dakika
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Bursa haberi: Bursa'da feci kaza : 1 ölü

17.10.2022 20:48
Bursa haberi: Bursa'da feci kaza : 1 ölü

Gelen Bursa haberlerine göre Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, tırın dorsesinin altına girdi.

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, tırın dorsesinin altına girdi. Feci kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa- İzmir yolu Minteks Kavşağı mevkisi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Güner yönetimindeki 16 RY 321 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafında park halinde olan E.K. idaresindeki 33 EF 876 plakalı tırın dorsesine çarptı. Dorsenin altına giren araçta sürücü sıkışırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Bahri Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Tragger, İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberi: Bursa'da feci kaza : 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberi: Bursa'da feci kaza : 1 ölü - Son Dakika
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