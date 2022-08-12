Son dakika haberleri... Parkta alkol kullandığı için kendisini uyaran çay bahçesi sahibini öldüren şüpheli tutuklandı

Sarıyer'de çay bahçesi sahibi Bürkan Kocaacar'ı, parkta alkol kullandığı için kendisini uyardığı iddiasıyla kalbinden bıçaklayarak öldüren şüpheli Serkan D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay bahçesi sahibi Bürkan Kocaacar ve Serkan D. arasında alkol kullanma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında, Serkan D. cebinden çıkardığı bıçağı Bürkan Kocaacar'ın kalbine iki kez sapladı. Bıçak darbesiyle Bürkan Kocaacar kanlar içinde yere yığılırken, Serkan D. ise olay yerinden kaçmaya başladı. Kavga esnasında da bacağından yaralanan Serkan D., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde kıskıvrak yakalanırken, bıçağa da el konuldu. Gözaltına alınan Serkan D. tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Kalbinden bıçaklanan Bürkan Kocaacar ise ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak Kocaacar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Serkan D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sema Demir - İHA)