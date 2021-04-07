Son dakika haberi... Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

07.04.2021 16:41

Gelen son dakika haberine göre Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Samsun'un Bafra ilçesinde parkta atıl bırakılan zıp zıp trambolin üzerinde oynarken ayağı demirlerin arasına sıkışan 12 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde parkta atıl bırakılan zıp zıp trambolin üzerinde oynarken ayağı demirlerin arasına sıkışan 12 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Adnan Menderes Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Adnan Menderes Parkı'na gelen 12 yaşındaki Meret Ali Cüre, parkta atıl bırakılan zıp zıp trambolinin üzerinde koşarken ayağı demirlerin arasına girerek sıkıştı. Çocuğun annesine bağırması üzere parkta bulunan annesi ve babası itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çocuğun ayağının sıkıştığı bölümü keserek bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan çocuk, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atıl durumda bulunan zıp zıp trambolin itfaiye ekiplerince bant ekilerek güvenlik önlemi alındı.

Parkta olayı gören çocuklar ise "Koşarken birden ayağı sıkıştı. Sonra da kanamaya başladı. İtfaiyeye haber verildi" dedi.

Son dakika haberi... Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İtfaiye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Parkta ayağı demirlerin arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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