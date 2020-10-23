Son dakika haber: Parkta halay çekerek çalışan temizlik işçisi çevresindekilere neşe saçıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Parkta halay çekerek çalışan temizlik işçisi çevresindekilere neşe saçıyor

23.10.2020 11:53

Son dakika gündem haberine göre Siirt Belediyesi temizlik personeli 24 yaşındaki Faruk Atlağ, parkta halay çekip temizlik yaparak çevresindekilere neşe saçıyorÇocuk yaşta geçirdiği bir kaza sonucu ortopedik engelli olarak yaşamını sürdüren Atlağ, lise eğitimini yarıda bırakarak uzun süre yatalak babasına baktı.

Siirt Belediyesi temizlik personeli 24 yaşındaki Faruk Atlağ, parkta halay çekip temizlik yaparak çevresindekilere neşe saçıyor

Çocuk yaşta geçirdiği bir kaza sonucu ortopedik engelli olarak yaşamını sürdüren Atlağ, lise eğitimini yarıda bırakarak uzun süre yatalak babasına baktı.

Evlenen Atlağ geçimini sağlamak için bir süre günlük işlerde ve inşaatta çalıştı.

Eşinin önerisi üzerine düzenli bir iş hayali ile Siirt Belediyesine başvuru yapan Atlağ, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 3 ay önce kura ile işe alındı.

Düzenli bir işe kavuşan, evinin geçimini sağlamanın yanı sıra kardeşlerine de destek olan Atlağ, görevlendirildiği Şahinbey Çocuk Dünyası Parkı'nda çevreyi temizlerken cep telefonundan çaldığı müzik eşliğinde halay çekiyor, vatandaşlara kolonya ikram ediyor.

Atlağ'ın, neşeli tavırları, işini mutlulukla yapması hem moral veriyor hem de vatandaşlardan takdir topluyor.

Belediye personelinin sosyal medyada paylaşılan, temizlik yaparken halay çektiği görüntüler de ilgi görüyor.

"Sağ olsunlar elimden tuttular, beni işe aldılar"

Atlağ, AA muhabirine, bu zamana kadar günlük işler yaptığını, Türk Kızılay Siirt Şubesi ve Siirt Gençlik Merkezinde gönüllü olarak faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Personel alımı yapılacağını öğrenince Belediyeye başvurduğunu ifade eden Atlağ, 3 ay önce kura ile yıllardır hayalini kurduğu sürekli bir işe kavuştuğunu belirtti.

Atlağ, huzurla çalışıp evine ekmek götürmenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Sabah namazından sonra temizlik yapmaya başlıyorum. İşimi severek yapıyorum. Aşkla şevkle yaptığım iş çevredeki esnaf ve vatandaşların da dikkatini çekiyor." dedi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar elimden tuttular, beni işe aldılar. Onları mahcup etmemek için elimden geleni yapıyorum." diyen Atlağ, görevini hakkıyla yerine getirmek için gayretle çalıştığını aktardı.

"İşimi severek yapmaya devam edeceğim"

Atlağ, topluma iyi bir hizmet sunmak için erkenden işe başladığını, parkta temizlik yaptığını, güler yüzle kolonya ikramında bulunduğunu ifade ederek herkesin görevini en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Halay çekmeyi ve müzik dinlemeyi çok sevdiğini, hobilerini mesleğiyle bütünleştirerek işini daha eğlenceli hale getirdiğini anlatan Atlağ, "Müzik dinlemek benim için farklı bir duygu. Halay çekiyor, işime daha çok konsantre oluyorum." diye konuştu.

Atlağ şöyle konuştu:

"Müzik işimin bir parçası haline gelmiş. Hatta çocuklar başta olmak üzere bazı vatandaşlar da gelip halay çekiyor. Halay çekerken temizlik yaptığım görüntünün sosyal medyaya yansıdığını bir arkadaşımdan öğrendim ve çok mutlu oldum. İşimi severek yapmaya devam edeceğim."

"İşini bu kadar severek yapması çok hoşumuza gidiyor"

Vatandaşlardan Murat Yolcu, her sabah işe giderken evlerinin karşısındaki parkta görev yapan Atlağ'ın neşeli tavırlarının dikkatini çektiğini söyledi.

Atlağ'ın görevini en iyi şekilde yerine getirdiğine şahit olduklarını dile getiren Yolcu, "Müzik eşliğinde temizlik yapıyor. İşini bu kadar severek yapması çok hoşumuza gidiyor. Temizliği de güzel yapıyor hem de müzik dinleyerek, keyif alıyor. Hatta sosyal medyada görüntüsünü gördüm, çok sevindim. Bir insanın hangi görevde olursa olsun işini severek ve samimiyetle yapması gerekir." şeklinde konuştu.

Esnaf Sabri Yıldırım da iş yerinin hemen karşısında görev yapan Atlağ'ın mahallenin sempatisini kazandığını belirtti.

Atlağ'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, "Faruk kardeşimiz son 3 aydır parkın temizliğini yapıyor. Mahallenin sevimli yüzü haline geldi. Kardeşimizi ne zaman görsem temizlik yapıyor. Aynı zamanda müziğin ritmine ayak uydurarak halay çekiyor. Kendisini kutluyorum." ifadesini kullandı.

Parka gelen çocuklardan Erkan Epönder, Atlağ'ı halay çekerken gördüklerinde kendisine eşlik ettiklerini anlattı.

"Faruk ağabey burada temizlik yapıyor. Parka geldiğimizde onun işini severek yaptığını görüyoruz. Küçük bir çöpü bile topluyor. Bu çok hoşumuza gidiyor. Hatta temizlik yararken halay çekiyor, biz de oynuyoruz." ifadesini kullanan Epönder, temiz bir park için elinden gelen gayreti gösteren Atlağ'a teşekkür etti.

Son dakika haber: Parkta halay çekerek çalışan temizlik işçisi çevresindekilere neşe saçıyor
Son dakika haber: Parkta halay çekerek çalışan temizlik işçisi çevresindekilere neşe saçıyor
Son dakika haber: Parkta halay çekerek çalışan temizlik işçisi çevresindekilere neşe saçıyor
Son dakika haber: Parkta halay çekerek çalışan temizlik işçisi çevresindekilere neşe saçıyor

Siirt Belediyesi, Engelli, Siirt, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Parkta halay çekerek çalışan temizlik işçisi çevresindekilere neşe saçıyor - Son Dakika

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