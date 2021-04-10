AMASYA'da yabancı uyruklu bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kentte yaşayan Suriye uyruklu ismi açıklanmayan bir kadın elinin şişmesi sonucu sağ el parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Amasya Şerafettin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden kadının parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri kadının parmağındaki yüzüğü çıkardı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI - Son Dakika