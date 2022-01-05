Üye Girişi
Son dakika! Patagonya yangını 90 bin hektar alanı küle çevirdi - Son Dakika

Son dakika! Patagonya yangını 90 bin hektar alanı küle çevirdi

05.01.2022 18:58

Son dakika haberleri: - Patagonya yangını 90 bin hektar alanı küle çevirdi Arjantin'de devam eden yangında, şu ana kadar 90 bin hektarlık alanın küle döndü.

- Patagonya yangını 90 bin hektar alanı küle çevirdi

BUENOS AIRES - Arjantin'de devam eden yangında, şu ana kadar 90 bin hektarlık alanın küle döndü.

Arjantin'in Patagonya bölgesine bağlı Chubut eyaletinin Kuzeydoğusundaki Puerto Madryn kentinde Cumartesi günü başlayan yangında 90 bin hektarlık alanın kül olduğu açıklandı. Yangının, Chubut eyaletini Valdes Yarımadası'na bağlayan Carlos Ameghino Kıstağı'na doğru ilerlediği öğrenildi. Alevlerden en çok etkilenen alanların ise Biedma bölgesinde bulunan Puerto Madryn ve Puerto Piramides kentleri olduğu belirtilirken, Puerto Pirmides kentinde yaşayan kişilerin tahliye işlemlerinin başlanması istendi.

Yangının şu anda Carlos Ameghino Kıstağı'nın kuzeyindeki bölgede aktif olarak devam ettiği öğrenildi.

Yangını kontrol altına almak zor

Şiddetli rüzgar nedeniyle, yangını kontrol altına almakta zorluk çekildiği öğrenilirken, gittikçe yayılan alevlerin doğal bitki örtüsü ile çok sayıda hayvanın birlikte yaşadığı geniş bir alanı tamamen kül ettiği belirtildi. Chubut Sivil Savunma Direktörü José Mazzei devam eden yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "90 bin hektarın etkilendiğini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Alevlerle mücadelede 100 kişilik bir ekibin görev aldığı da belirtildi.

Çevre Bakanlığı'ndan yayınlanan bir raporda ise, Biedma ve Tehuelches bölgelerinde de aktif yangınların bulunduğu bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok hayvanın, yangın nedeniyle hayatını kaybettiği de görüldü.

Öte yandan bu yaz Patagonya'daki Ro Negro, Neuquén ve Tierra del Fuego'da da 3 yangın çıkmıştı.

Son dakika! Patagonya yangını 90 bin hektar alanı küle çevirdi
Son dakika! Patagonya yangını 90 bin hektar alanı küle çevirdi
Son dakika! Patagonya yangını 90 bin hektar alanı küle çevirdi

YORUMLAR
500

Cumartesi, Arjantin, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Patagonya yangını 90 bin hektar alanı küle çevirdi - Son Dakika


Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti! Psikolojisi çok etkilenmiş Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti! Psikolojisi çok etkilenmiş         
19:02
Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı Sürünme numarasıyla dilenen adam, zabıtaları görünce hemen ayağa kalktı         
17:57
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
18:43 Ahmet Çakar'dan bomba paylaşım! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar
18:20 Ekrem İmamoğlu, yürüyen merdivene ters binen kedi paylaşımı ile Kılıçdaroğlu'na gönderme mi yaptı? CHP'den açıklama geldi
18:03 Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün istediği tutar belli oldu! Yıllık 4.5 milyon talep etti
17:55 Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı
17:55 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş
17:24 Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi
17:13 Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?
16:54 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
16:54 Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
16:50 CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 19:07:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Patagonya yangını 90 bin hektar alanı küle çevirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement