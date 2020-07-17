Son Dakika: Patates hasadı başladı, çiftçi umduğunu bulmadı - Son Dakika

Son Dakika: Patates hasadı başladı, çiftçi umduğunu bulmadı

Son dakika haberi... Patates hasadı başladı, çiftçi umduğunu bulmadı Bursa'nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı.

Patates hasadı başladı, çiftçi umduğunu bulmadı

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BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı. Bu yıl sözleşmeli patates ekimi normal patatesinin önüne geçti.

İnegöl'de patates hasadı başladı. Bu sene 6 bin dekarda sözleşmeli patates ekimi yapılırken, 4 bin dekarda ise normal ekim yapıldı. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, hasadı yerinde inceledi. Sezai Çelik, "Hasat başlayalı 10 gün oldu, lakin aşırı yağmurlardan dolayı gelemedik. Çiftçilerimiz de zaman zaman söktüler, zaman zaman tarlaya gidemediler. Sözleşmeli patates ekimi yapılan bir tarladayız. 90 kuruşla 1 lira arasında sözleşmeli patates ekimi yapılıyor. Münferit ekim yapanlar ise daha fazla para kazanmak istiyor. 1 lira 50 kuruştan başlayan sökümlerle bugün oda 1 TL'ye kadar düştü. Sözleşmeli ekim yapanlar zaten bilerek bu fiyattan ekti. Çiftçilerimiz bu yıl patatesten umduğunu bulamadı. İnegöl genelinde 10 bin dekar patates ekimi yapıldı. Patates tarlada kalmadı, satılıyor. Fakat çiftçi bu yıl beklediğini göremedi. Pandemi sebebiyle ihracat yapılamıyordu. Yapılan toplantıda bu meselenin gündeme gelmesiyle bir kaç gündür patates, soğan ihracatı başladı. Adana, Ödemiş bitirdi. İnegöl'de hasadın yarısı bitmek üzere. Dışarıya mal gönderemediğimiz için fiyatlarımız düştü" dedi.

İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Patates hasadı başladı, çiftçi umduğunu bulmadı - Son Dakika Ekonomi
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