Son dakika! Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Patlamanın olduğu fabrika sahasında arama çalışmaları devam ediyor

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, AFAD ekipleri patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasının bulunduğu alan ile çevresindeki fındıklık ve ormanlık alanda enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında önceki gün meydana gelen patlama sonucu 4 kişi ölmüş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Fabrikadaki yangının söndürülmesinin ardından hem fabrika alanında hem de çevresindeki fındıklık ve ormanlık alanda itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik dün toprağa verilirken, patlamada ölen diğer 2 kişinin de kimlikleri tespit edildi. Patlama sonrasında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında fabrika alanında bulunan uzuvlar kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren fabrika alanında AFAD ekiplerince arama-kurtarma çalışmalarına devam edildi. Patlamanın bulunduğu oyukta ve yıkılan binaların enkazlarının altında çalışmalar yapıldı.

3 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Fabrika Müdürü H.A.V., fabrikada ustabaşı olarak çalışan E.Ö. ile A.A.?nın Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor. 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılacak.