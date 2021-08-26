Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi

Afganistan'daki Kabil Havalimanı dışında patlama meydana gelirken çok sayıda kişi yaralandı, yabancı askerlerinde içinde bulunduğu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

YORUMLAR (1) Ahmet Kayhan: Yüce rabbim.şu arap topraklarında kaos yaratan zihniyete bir felaket versede şu müslüman ülkeler bi rahata kavuşsa.mutlaka emperyalistlerin belasını eninde sonunda verecektir.ben rabbim ömür verirse görmek istiyorum o günleri.Allah belalarını versin. Cevap Yaz 33 5 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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