ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.
Al-Jazeera ise Taliban'a dayandırdığı haberinde patlamada yabancı askerler dahil en az 13 kişinin öldüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.
İşte korkunç patlamadan ilk görüntüler;
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Son Dakika › Dünya › Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi - Son Dakika Dünya