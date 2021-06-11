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Son dakika: Patlıcan Vadisi öksüz kaldı, Turgut Karaefe hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Patlıcan Vadisi öksüz kaldı, Turgut Karaefe hayatını kaybetti

11.06.2021 15:17
Son dakika: Patlıcan Vadisi öksüz kaldı, Turgut Karaefe hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber: Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuru patlıcan ihracatı ile tanınan Karaefe Ailesi önemli bir değerini kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuru patlıcan ihracatı ile tanınan Karaefe Ailesi önemli bir değerini kaybetti. Kuru patlıcanın mucidi Abdullah Gandak'tan devraldığı bayrağı 3. ve 4. nesle taşıyan Turgut Karaefe hayatını kaybetti.

Bypass ameliyatının ardından bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen 65 yaşındaki 2 çocuk 5 torun sahibi Turgut Karaefe, hayatını kaybetti. Karaefe markası ile tüm dünyaya kuru patlıcan başta olmak üzere kurutulmuş ürün ihracatı yapan ve Yıldıztepe Mahallesinde 700'e yakın ailenin ekmek kapısı da olan ailenin önde gelen büyüklerinden olan Turgut Karaefe'nin ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Bugün öğle saatlerinde yaşadığı Yıldıztepe Mahallesi Kanalyolu Camiinde Cuma Namazının ardından İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı tarafından kıldırılan cenaze namazına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, STK Temsilcileri, aile yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Karaefe Eğriboyun mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Nazillimizi tüm dünyaya tanıtan ok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Yıldıztepe mahallemizdeki işletmeleri ile çok insana ekmek kapısı olan değerli büyüğümüz Turgut Karaefe Ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyorum. Biz kendisinden razıyız, Allah da razı olsun inşallah. Acılı ailesine ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kuru Patlıcanı tüm dünyaya tanıttılar

Bilindiği üzere Nazillili Abdullah Gandak isimli çiftçinin 1955 yılında tarlasında ürettiği patlıcanı mevsiminde yaş olarak satamayınca, içini oyduktan sonra kurutarak yılın 12 ayı satmayı başarmıştı. Gandak'ın 68 yıl önce semt pazarlarında satışını yaptığı patlıcan damadı Turgut Karaefe ve oğulları Abdullah ve Turgay'ın girişimleri ile bugün 5 kıtaya ihraç ediliyor. 'Amerika'nın Silikon Vadisi varsa bizim de Patlıcan vadimiz var', 'Güneşten gelen doğal lezzet' sloganı ile sezonda işledikleri binlerce ton yaş patlıcan ile 700 aileye de iş kapısı açan Karaefe Ailesini acı günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı.

Turgut Karaefe, vefatından önce İHA'ya verdiği demecinde "Babam ve kayınpederim 1955'de bu işe başladılar. Ben 75 senesinde devraldım. Çocuklarım büyüyünce 2000 yılında onlara devrettim. Şu anda çocuklarım Abdullah ve Turgay Karaefe devam ediyorlar. Onlar da Allah nasip ederse ileride bu işi torunlarıma devretmeyi düşünüyorlar. Bu şekilde bu iş devam ediyor. Patlıcanlarımız güneşte kurutulmuştur ve tamamen doğaldır" ifadelerini kullanmıştı. - AYDIN

Son dakika: Patlıcan Vadisi öksüz kaldı, Turgut Karaefe hayatını kaybetti
Son dakika: Patlıcan Vadisi öksüz kaldı, Turgut Karaefe hayatını kaybetti
Son dakika: Patlıcan Vadisi öksüz kaldı, Turgut Karaefe hayatını kaybetti
Son dakika: Patlıcan Vadisi öksüz kaldı, Turgut Karaefe hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Hisarcık, Nazilli, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Patlıcan Vadisi öksüz kaldı, Turgut Karaefe hayatını kaybetti - Son Dakika


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