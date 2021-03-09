Sahte parayla uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da sahte para kullanarak uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün piyasaya sürülen sahte paralarla uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, pazar tezgahı dahil sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü üyelerine ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona 500 polis katıldı

Mali Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüklerinden toplam 500 polisin katılımıyla 25 adrese düzenlenen operasyonda, suç örgütü elebaşları İhsan ve Döndü Y. çifti ile oğulları pazarcı Haydar Y'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda bir miktar sahte para, ruhsatsız silah ve bu silaha ait mühimmatlara el konulurken, narkotik köpeği Toma'nın da desteğiyle yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Pazar tezgahında şifre ile uyuşturucu ticareti

Suç örgütü üyelerinin sokaklarda sahte para kullanarak uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu maddeyi aldıkları kişilere sahte para verdikleri tespit edildi.

Çete elebaşı ailenin oğlu Haydar Y'nin ise uyuşturucu satışını çalıştığı meyve sebze halindeki tezgahta yaptığı, bu satış sırasında müşterilerine "mandalina yarın gelir", "elma kalmadı", "çay var" gibi şifreli dil kullandığı belirlendi.

Öte yandan söz konusu ailenin, oturdukları apartmanın çevresini polis baskınına karşı güvenlik kameralarıyla izledikleri de ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.