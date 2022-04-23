Son dakika! Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika! Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada

23.04.2022 22:44

Son dakika haber... Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada Şişli'de pazarda alışveriş yapan kadının montunun cebine koyduğu cep telefonunu yanındaki bir çocukla birlikte çaldığı iddia edilen Hakan S. yakalandı.

Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Şişli'de pazarda alışveriş yapan kadının montunun cebine koyduğu cep telefonunu yanındaki bir çocukla birlikte çaldığı iddia edilen Hakan S. yakalandı. Cep telefonun çalındığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, S.B. isimli şahıs cep telefonunun pazarda alışveriş yaparken çalındığını düşünerek polis ekiplerine başvurdu. Ekiplerin çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüpheli şahısın Hakan S. olduğu tespit edildi. Görüntülerde ise, pazar tezgahından alışveriş yapan S.B.'nin arkasından yaklaşarak sözde alışveriş yapıyormuş gibi görünen bu sırada ortaya çıkan bir çocuğun kadınla adamın arasına girerek fark ettirmeden cep telefonunu çaldığı görüldü. Şüpheli ve çocuğun daha sonra birlikte hızla uzaklaşma anları da kameralara yansıdı. Polis yaptığı incelemede şüphelinin daha önceden de 13 kez benzer suçlardan kaydı olan Hakan S. olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hakan S.'yi gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika! Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada
Son dakika! Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada
Son dakika! Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada
Son dakika! Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada

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Şişli'deki pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada Şişli'deki pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada

alışveriş, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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