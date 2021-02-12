Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı - Son Dakika

Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı

12.02.2021 15:37
Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı, System.String[]

Son dakika: Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı. Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı, saati değişen ikinci Süper Lig karşılaşması oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı, Pazar günü saat 19.00'dan 16.00'ya alındı Henüz 17 yaşındaydı! 3 ay önce lösemi teşhisi konulan Betül yaşam savaşını kaybetti Survivor'a dahil olan Berkay Yuvakuran'ın efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı Yaşlı kadını öldürüp çaldıkları 1 çuval fındık parası ile masaj salonu aramışlar Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışının fotoğrafları ortaya çıktı Eşini kömürlükte boğarak öldüren cani, hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş Genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Önce karısını vurmuş, sonra intihar etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık         
15:36
Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü         
15:08
Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi ve fotoğrafları paylaşıldı Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi ve fotoğrafları paylaşıldı         
14:31
Erdoğan'dan İmamoğlu'na tablet tepkisi: Bizim ilçe belediyemiz 50 bin tablet dağıttı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tablet tepkisi: Bizim ilçe belediyemiz 50 bin tablet dağıttı         
14:31
Eski model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu Eski model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu         
14:20
Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı         
14:09
Uzay programı için Göbeklitepe'ye yerleştirilen monolitin bir benzeri Şanlurfa'da kent merkezine dikildi Uzay programı için Göbeklitepe'ye yerleştirilen monolitin bir benzeri Şanlurfa'da kent merkezine dikildi         
13:33
Kahraman pilot gönülleri fethetti! Kahraman pilot gönülleri fethetti! "Almadan gitmek yok" deyip helikopterle zorlu bölgeye indi         
12:47
Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi         
12:30
İETT şoförüne hakaret etti, ceza olarak durakta yolculara lokum dağıttı İETT şoförüne hakaret etti, ceza olarak durakta yolculara lokum dağıttı         
12:29
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı         
12:17
ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi         
12:02
Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü         
11:47
NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı         
11:38
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 15:46:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei