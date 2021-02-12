Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı - Son Dakika
Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı
12.02.2021 15:37
Son dakika: Süper Lig'in 25. haftasında Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı. Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı, saati değişen ikinci Süper Lig karşılaşması oldu.
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12.02.2021 15:46:00. #1.12#
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