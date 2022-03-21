Son dakika haberleri | Pazaryeri'nden 300 kadın, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Pazaryeri'nden 300 kadın, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları ziyaret etti

21.03.2022 11:34
Son dakika haberleri | Pazaryeri'nden 300 kadın, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları ziyaret etti

Son dakika haberler: Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan 300 kadına verdiği Çanakkale gezisi sözünü yerine getirdi.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan 300 kadına verdiği Çanakkale gezisi sözünü yerine getirdi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür ve Sosyal etkinlikler kapsamında, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtlara kültür gezisi organize edildi.

Belediye Başkanı Tekin, yaptığı açıklamada, 300 kadının 7 otobüsle geziye katıldığını bildirdi.

Kendisinin de yer aldığı geziyi, Çanakkale şehitlerini anmak ve onlara dua etmek için düzenlediklerini kaydeden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Milli ve manevi değerlerimizi, Çanakkale ruhunu, ilçe kadınlarımıza aşılmak istedik. Pazaryeri Belediyemizin kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında ilçemiz kadınları ile ecdadımızın eşi ve benzeri olmayan bir destan yazdığı, Milli Mücadele'nin destanlaştığı Çanakkale'yi görme ve şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etme imkanı bulduk. Her Türk halkının, bu vatanın ölümsüzleştirilmesinin ayak izlerini taşıyan Çanakkale'yi mutlaka görmesi gerekiyor. Şehitlerimizin ruhları şad olsun."

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Amasya Merzifon OSB'de fabrikaları ziyaret etti Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Amasya Merzifon OSB'de fabrikaları ziyaret etti Son dakika: AKUT Eskişehir'den Gelibolu'da şehitlik ziyareti Son dakika: AKUT Eskişehir'den Gelibolu'da şehitlik ziyareti ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pazaryeri'nden 300 kadın, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Pazaryeri'nden 300 kadın, Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement