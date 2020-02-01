Son Dakika: Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen: Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son Dakika: Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen: Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi - Son Dakika

Son Dakika: Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen: Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi

33 dakika önce

Son dakika: Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, "Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi" dedi.

Son Dakika: Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen: Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 200'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Vuhan kentinde bulunan Türk vatandaşları da dünyanın sorunu haline gelen koronavirüs nedeniyle tahliye edildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN HİÇBİRİNDE VİRÜS TESPİT EDİLMEDİ"

Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Kriz masası oluşturulduğunu belirten Önen, "Virüsün hızlı bir şekilde yayılmasının sebebi Çin'deki yılbaşı tatili. Tatil sebebiyle 3 milyar seyahat gerçekleştiriliyor" dedi.

"Çok hummalı bir çalışmayla Vuhan'daki vatandaşlarımızın konumlarını haritada tespit ederek onları nasıl götüreceğimizin planını yaptık" diyen Önen, hiçbir Türk vatandaşında koronavirüsün tespit edilmediğini söyledi.

"BAZI VATANDAŞLARIMIZ GELMEKTEN VAZGEÇTİ"

Abdulkadir Önen, 6 vatandaşın gelmek istemediğini belirterek, "Sosyal medya platformlarında kimlik bilgileri paylaşılmış, bunun kendileri için çok hassas olduğu takdirinde bulunan bazı vatandaşlarımız gelmekten vazgeçti" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:37 
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